The Animal Age (TAA) Tokenomics Få vigtig indsigt i The Animal Age (TAA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

The Animal Age (TAA) Information The Animal Age is an animal-themed metaverse, starting with our million-cat community, creating an animal-themed metaverse and providing more NFTs. Our animal NFTs will cooperate with many IPs, brands, and animal organizations. Users can raise adopted animals by consuming items obtained from daily goals and milestones. By interacting with animals, participating in competitions, and exploring the world, users can earn TAA coins as rewards. TAA coins can be used to buy more items to raise animals or sell on the market. Officiel hjemmeside: https://www.theanimalage.com/ Hvidbog: https://docs.theanimalage.com Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0x0b93701E4BA416fB2365b2eb871A146f4D66792e Køb TAA nu!

The Animal Age (TAA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for The Animal Age (TAA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.7 $ 1.7 $ 1.7 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.00000000117 $ 0.00000000117 $ 0.00000000117 Få mere at vide om The Animal Age (TAA) pris

The Animal Age (TAA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for The Animal Age (TAA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal TAA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange TAA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår TAA's tokenomics, kan du udforske TAA tokens live-pris!

The Animal Age (TAA) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for TAA hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk TAA prishistorikken nu!

TAA Prisprediktion Vil du vide, hvor TAA måske er på vej hen? Vores TAA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se TAA Tokens prisprediktion nu!

