Synternet (SYNT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Synternet (SYNT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Synternet (SYNT) Information Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain. Officiel hjemmeside: https://www.synternet.com/ Hvidbog: https://docs.synternet.com/docs Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xda987c655ebc38c801db64a8608bc1aa56cd9a31

Synternet (SYNT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Synternet (SYNT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.63M $ 10.63M $ 10.63M Samlet udbud $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Cirkulerende forsyning $ 655.42M $ 655.42M $ 655.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 40.55M $ 40.55M $ 40.55M Alle tiders Høj: $ 0.11456 $ 0.11456 $ 0.11456 Alle tiders Lav: $ 0.009238729911768159 $ 0.009238729911768159 $ 0.009238729911768159 Nuværende pris: $ 0.01622 $ 0.01622 $ 0.01622 Få mere at vide om Synternet (SYNT) pris

Synternet (SYNT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Synternet (SYNT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SYNT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SYNT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SYNT's tokenomics, kan du udforske SYNT tokens live-pris!

Sådan køber du SYNT Er du interesseret i at tilføje Synternet (SYNT) til din portefølje?

Synternet (SYNT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SYNT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SYNT prishistorikken nu!

SYNT Prisprediktion Vil du vide, hvor SYNT måske er på vej hen? Vores SYNT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SYNT Tokens prisprediktion nu!

