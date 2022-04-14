Synternet (SYNT) Tokenomics

Synternet (SYNT) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Synternet (SYNT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Synternet (SYNT) Information

Synternet is a blockchain that powers modular, interoperable data infrastructure across all major chains. At its core lies the Data Layer, a protocol serving as the customizable execution layer between blockchains. Its AEAs (Autonomous Economic Agents) empower developers to build composable, use-case-specific applications that can execute on any data from any chain.

Officiel hjemmeside:
https://www.synternet.com/
Hvidbog:
https://docs.synternet.com/docs
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xda987c655ebc38c801db64a8608bc1aa56cd9a31

Synternet (SYNT) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Synternet (SYNT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 10.63M
$ 10.63M$ 10.63M
Samlet udbud
$ 2.50B
$ 2.50B$ 2.50B
Cirkulerende forsyning
$ 655.42M
$ 655.42M$ 655.42M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 40.55M
$ 40.55M$ 40.55M
Alle tiders Høj:
$ 0.11456
$ 0.11456$ 0.11456
Alle tiders Lav:
$ 0.009238729911768159
$ 0.009238729911768159$ 0.009238729911768159
Nuværende pris:
$ 0.01622
$ 0.01622$ 0.01622

Synternet (SYNT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Synternet (SYNT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SYNT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SYNT tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SYNT's tokenomics, kan du udforske SYNT tokens live-pris!

Sådan køber du SYNT

Er du interesseret i at tilføje Synternet (SYNT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SYNT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Synternet (SYNT) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for SYNT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

SYNT Prisprediktion

Vil du vide, hvor SYNT måske er på vej hen? Vores SYNT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.