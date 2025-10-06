UdvekslingDEX+
Den direkte SEA WARS pris i dag er 0.0000000016 USD. Følg med i realtid SWAR til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SWAR prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SWAR

SWAR Prisinfo

Hvad er SWAR

SWAR Whitepaper

SWAR Officiel hjemmeside

SWAR Tokenomics

SWAR Prisprognose

SWAR Historik

SWAR Købsguide

SWAR-til-fiat-valutaomregner

SWAR Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

SEA WARS Logo

SEA WARS-kurs(SWAR)

1 SWAR til USD direkte pris:

$0.0000000016
$0.0000000016
+6.66%1D
USD
SEA WARS (SWAR) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:26:14 (UTC+8)

SEA WARS (SWAR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0000000011
$ 0.0000000011
24H lav
$ 0.0000000046
$ 0.0000000046
24H høj

$ 0.0000000011
$ 0.0000000011

$ 0.0000000046
$ 0.0000000046

--
--

--
--

0.00%

+6.66%

+33.33%

+33.33%

SEA WARS (SWAR) realtidsprisen er $ 0.0000000016. I løbet af de sidste 24 timer har SWAR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0000000011 og et højdepunkt på $ 0.0000000046, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SWARs højeste pris nogensinde er --, mens den laveste pris nogensinde er --.

Når det gælder kortsigtet performance, SWAR har ændret sig med 0.00% i løbet af den sidste time, +6.66% i løbet af 24 timer og +33.33% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SEA WARS (SWAR) Markedsinformation

--
--

$ 199.45K
$ 199.45K

$ 3.21K
$ 3.21K

--
--

2,005,000,000,000
2,005,000,000,000

ETH

Den nuværende markedsværdi på SEA WARS er --, med en 24-timers handelsvolumen på $ 199.45K. Det cirkulerende forsyning af SWAR er --, med et samlet udbud på 2005000000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.21K.

SEA WARS (SWAR) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for SEA WARS i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.0000000001+6.66%
30 dage$ -0.0000060984-99.98%
60 dage$ -0.0009999984-100.00%
90 dage$ -0.0009999984-100.00%
SEA WARS Prisændring i dag

I dag SWAR blev der registreret en ændring på $ +0.0000000001 (+6.66%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

SEA WARS 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0000060984 (-99.98%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

SEA WARS 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage SWAR sås en ændring af $ -0.0009999984 (-100.00%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

SEA WARS 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.0009999984 (-100.00%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for SEA WARS (SWAR)?

Tjek SEA WARSPrishistorik-siden nu.

Hvad er SEA WARS (SWAR)

Sea Wars is a multiplayer strategy and battle game set in the depths of the ocean.

SEA WARS er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineSEA WARSinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekSWARtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om SEA WARS på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din SEA WARS købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

SEA WARS Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil SEA WARS (SWAR) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine SEA WARS (SWAR) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for SEA WARS.

Tjek SEA WARS prisprediktion nu!

SEA WARS (SWAR) Tokenomics

At forstå tokenomics for SEA WARS (SWAR) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SWAR Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du SEA WARS (SWAR)

Leder du efter, hvordan du køber SEA WARS? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe SEA WARS på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

SEA WARS Ressource

For en mere dybdegående forståelse af SEA WARS, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Hvidbog
Officiel SEA WARS hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om SEA WARS

Hvor meget er SEA WARS (SWAR) værd i dag?
Den direkte SWAR pris i USD er 0.0000000016 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SWAR til USD pris?
Den aktuelle pris på SWARtil USD er $ 0.0000000016. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af SEA WARS?
Markedsværdien for SWAR er -- USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SWAR?
Den cirkulerende forsyning af SWAR er -- USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SWAR?
SWAR opnåede en ATH-pris på -- USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SWAR?
SWAR så en ATL-pris på -- USD.
Hvad er handelsvolumen for SWAR?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SWAR er $ 199.45K USD.
Bliver SWAR højere i år?
SWAR kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SWAR prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:26:14 (UTC+8)

SEA WARS (SWAR) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

