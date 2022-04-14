Swan Chain (SWAN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Swan Chain (SWAN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Swan Chain (SWAN) Information SwanChain, initiated in 2021, is the first true decentralized cloud infrastructure tailored for the future of decentralized AI. Utilizing OP superchain technology, it pioneers in merging Web3 with AI by providing comprehensive solutions across storage, computing, bandwidth, and payments. By tapping into underutilized computing power across a network of community data centers, its integration facilitates a significant reduction in computing costs by up to 70% while enabling the monetization of dormant computing assets. Through innovative marketplaces for decentralized storage, AI, and Zero-Knowledge proofs, alongside the efficiency of LagrangeDAO for AI model deployment, SwanChain makes AI development seamless and affordable. Officiel hjemmeside: https://swanchain.io/ Hvidbog: https://docs.swanchain.io/core-concepts/core-concepts Køb SWAN nu!

Swan Chain (SWAN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Swan Chain (SWAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.5 $ 0.5 $ 0.5 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.004532 $ 0.004532 $ 0.004532 Få mere at vide om Swan Chain (SWAN) pris

Swan Chain (SWAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Swan Chain (SWAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SWAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SWAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SWAN's tokenomics, kan du udforske SWAN tokens live-pris!

Swan Chain (SWAN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SWAN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SWAN prishistorikken nu!

SWAN Prisprediktion Vil du vide, hvor SWAN måske er på vej hen? Vores SWAN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SWAN Tokens prisprediktion nu!

