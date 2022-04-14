SUSHI (SUSHI) Tokenomics Få vigtig indsigt i SUSHI (SUSHI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SUSHI (SUSHI) Information SushiSwap allows users to mine the governance token SUSHI by staking the mainstream LP tokens on UniswapV2. Each block is issued 100 SUSHI, these tokens will be evenly deployed in all 13 pools, in the first two weeks, each block will get 1000 SUSHI, and the SUSHI/ETH pool will get 200 SUSHI. SUSHI tokens have no practical value and only have governance rights. Once Uniswap's liquidity is migrated to SushiSwap in the future, SUSHI token holders will share 0.05% of the transaction fee. Officiel hjemmeside: https://sushi.com/ Hvidbog: https://docs.sushi.com/pdf/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6b3595068778dd592e39a122f4f5a5cf09c90fe2

SUSHI (SUSHI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SUSHI (SUSHI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 227.55M Samlet udbud -- Cirkulerende forsyning $ 276.15M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- Alle tiders Høj: $ 23.409 Alle tiders Lav: $ 0.45326569085810975 Nuværende pris: $ 0.824

SUSHI (SUSHI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SUSHI (SUSHI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUSHI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUSHI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUSHI's tokenomics, kan du udforske SUSHI tokens live-pris!

Sådan køber du SUSHI Er du interesseret i at tilføje SUSHI (SUSHI) til din portefølje?

SUSHI (SUSHI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SUSHI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

SUSHI Prisprediktion Vil du vide, hvor SUSHI måske er på vej hen? Vores SUSHI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

