SuperDapp (SUPERDAPP) Information SuperDapp is revolutionizing digital interactions by integrating AI and Web3 technologies to address industry challenges. Officiel hjemmeside: https://superdapp.ai Hvidbog: https://superdapp.ai/assets/files/SuperDapp_Litepaper.pdf Block Explorer: https://explorer.rollux.com/token/0x3390108E913824B8eaD638444cc52B9aBdF63798 Køb SUPERDAPP nu!

Markedsværdi: $ 136.21K Samlet udbud $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 266.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 512.00K Alle tiders Høj: $ 0.0988 Alle tiders Lav: $ 0.001089520336050978 Nuværende pris: $ 0.000512

SuperDapp (SUPERDAPP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SuperDapp (SUPERDAPP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUPERDAPP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUPERDAPP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUPERDAPP's tokenomics, kan du udforske SUPERDAPP tokens live-pris!

