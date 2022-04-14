SUKU (SUKU) Tokenomics Få vigtig indsigt i SUKU (SUKU), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SUKU (SUKU) Information Suku is on the mission to accelerate the adoption of real Web3. To get there, Suku is creating an ecosystem that interconnects web3 communities, that powers unique experiences, and utility, and provides simple tools to better onboard users into Web3. All, powered by SUKU. By creating an ecosystem with shared incentives for all web3 communities, Suku is fostering a space of collaboration and interoperability like never seen before in Web3. Officiel hjemmeside: https://www.suku.world/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0763fdCCF1aE541A5961815C0872A8c5Bc6DE4d7

SUKU (SUKU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SUKU (SUKU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 19.21M $ 19.21M $ 19.21M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 472.70M $ 472.70M $ 472.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.2783 $ 1.2783 $ 1.2783 Alle tiders Lav: $ 0.02400943782643274 $ 0.02400943782643274 $ 0.02400943782643274 Nuværende pris: $ 0.04063 $ 0.04063 $ 0.04063 Få mere at vide om SUKU (SUKU) pris

SUKU (SUKU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SUKU (SUKU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUKU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUKU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUKU's tokenomics, kan du udforske SUKU tokens live-pris!

SUKU (SUKU) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SUKU hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SUKU prishistorikken nu!

SUKU Prisprediktion Vil du vide, hvor SUKU måske er på vej hen? Vores SUKU prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SUKU Tokens prisprediktion nu!

