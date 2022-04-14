SUI Agents (SUIAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i SUI Agents (SUIAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SUI Agents (SUIAI) Information SUAI is the first AI project on SUI. Its Flagship product is an AI Agent layer which allows users to easily create, tokenize, trade and interact with AI Agents. With Virtuals protocols hitting a $1.6 billion market cap recently $SUAI has a 400x+ potential upside.SUI Agents unlocks a massive $10 Trillion+ market by merging AI and SUI Blockchain, empowering creators, developers, and communities. Easily launch, use, and trade AI Agents with a single click. Every AI Agent is tokenized, paired with $SuiAi, and locked into the project’s liquidity pools. Officiel hjemmeside: https://suia.io/ Hvidbog: https://suia2023.medium.com/introducing-suia-5e02e2ff470f Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd19b72e027cd66bde41d8f60a13740a26c4be8f3 Køb SUIAI nu!

SUI Agents (SUIAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SUI Agents (SUIAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.39 $ 0.39 $ 0.39 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.01692 $ 0.01692 $ 0.01692 Få mere at vide om SUI Agents (SUIAI) pris

SUI Agents (SUIAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SUI Agents (SUIAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUIAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUIAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUIAI's tokenomics, kan du udforske SUIAI tokens live-pris!

SUI Agents (SUIAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SUIAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SUIAI prishistorikken nu!

SUIAI Prisprediktion Vil du vide, hvor SUIAI måske er på vej hen? Vores SUIAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SUIAI Tokens prisprediktion nu!

