aiSUI (SUIAGENT) Information aiSUI is a groundbreaking AI dApp suite developed on the Sui blockchain, designed to enable anyone to build, launch, and monetize intelligent agents. By combining advanced AI tooling with blockchain infrastructure, aiSUI lowers the barrier for developers and businesses to enter the AI economy. Users can create custom AI agents using a powerful no-code or low-code platform, tokenize them instantly, and deploy them to perform useful on-chain or off-chain tasks. Powered by the $SUIAGENT token, aiSUI empowers businesses, developers, and communities with seamless AI monetization and integration. Officiel hjemmeside: https://www.aisui.org Hvidbog: https://aisui.gitbook.io/aisui-whitepaper Block Explorer: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0xd31630377c445d5e3e4812310452e8a09eef4c1f5616fb12d2912b9173c622ef::suiagent::SUIAGENT Køb SUIAGENT nu!

aiSUI (SUIAGENT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for aiSUI (SUIAGENT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.30B $ 1.30B $ 1.30B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 46.14K $ 46.14K $ 46.14K Alle tiders Høj: $ 0.005919 $ 0.005919 $ 0.005919 Alle tiders Lav: $ 0.000014376588532599 $ 0.000014376588532599 $ 0.000014376588532599 Nuværende pris: $ 0.00003549 $ 0.00003549 $ 0.00003549 Få mere at vide om aiSUI (SUIAGENT) pris

aiSUI (SUIAGENT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for aiSUI (SUIAGENT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SUIAGENT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SUIAGENT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SUIAGENT's tokenomics, kan du udforske SUIAGENT tokens live-pris!

Sådan køber du SUIAGENT Er du interesseret i at tilføje aiSUI (SUIAGENT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SUIAGENT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SUIAGENT på MEXC nu!

aiSUI (SUIAGENT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SUIAGENT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SUIAGENT prishistorikken nu!

SUIAGENT Prisprediktion Vil du vide, hvor SUIAGENT måske er på vej hen? Vores SUIAGENT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SUIAGENT Tokens prisprediktion nu!

