Sui AI (SUAI) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Sui AI (SUAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Sui AI (SUAI) Information

SuiAI.fun is a launchpad for autonomous AI agents built on the Sui blockchain. It serves as a central platform that allows creators to deploy AI agents on-chain in just seconds. The platform provides users with the ability to discover, co-own, and interact with these agents, supporting the growth of AI applications and promoting a more accessible and collaborative environment within the ecosystem.

Officiel hjemmeside:
https://suiai.fun
Hvidbog:
https://docs.suiai.fun/
Block Explorer:
https://suivision.xyz/coin/0xbc732bc5f1e9a9f4bdf4c0672ee538dbf56c161afe04ff1de2176efabdf41f92::suai::SUAI

Sui AI (SUAI) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sui AI (SUAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 0.00
$ 0.00
Samlet udbud
--
--
Cirkulerende forsyning
$ 0.00
$ 0.00
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
--
--
Alle tiders Høj:
$ 0.07863
$ 0.07863
Alle tiders Lav:
$ 0.000145595744096286
$ 0.000145595744096286
Nuværende pris:
$ 0.0024835
$ 0.0024835

Sui AI (SUAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Sui AI (SUAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SUAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SUAI tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SUAI's tokenomics, kan du udforske SUAI tokens live-pris!

Sådan køber du SUAI

Er du interesseret i at tilføje Sui AI (SUAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SUAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Sui AI (SUAI) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for SUAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

SUAI Prisprediktion

Vil du vide, hvor SUAI måske er på vej hen? Vores SUAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

