Super Trump (STRUMP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Super Trump (STRUMP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Super Trump (STRUMP) Information Super Strump is a meme coin on Ethereum. Officiel hjemmeside: https://supertrumpcoin.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x7039cd6d7966672f194e8139074c3d5c4e6dcf65 Køb STRUMP nu!

Super Trump (STRUMP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Super Trump (STRUMP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 367.48K $ 367.48K $ 367.48K Samlet udbud $ 2.60B $ 2.60B $ 2.60B Cirkulerende forsyning $ 1.84B $ 1.84B $ 1.84B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 520.00K $ 520.00K $ 520.00K Alle tiders Høj: $ 0.03109 $ 0.03109 $ 0.03109 Alle tiders Lav: $ 0.00000514655673413 $ 0.00000514655673413 $ 0.00000514655673413 Nuværende pris: $ 0.0002 $ 0.0002 $ 0.0002 Få mere at vide om Super Trump (STRUMP) pris

Super Trump (STRUMP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Super Trump (STRUMP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STRUMP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STRUMP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STRUMP's tokenomics, kan du udforske STRUMP tokens live-pris!

Sådan køber du STRUMP Er du interesseret i at tilføje Super Trump (STRUMP) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe STRUMP, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber STRUMP på MEXC nu!

Super Trump (STRUMP) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for STRUMP hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk STRUMP prishistorikken nu!

STRUMP Prisprediktion Vil du vide, hvor STRUMP måske er på vej hen? Vores STRUMP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STRUMP Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!