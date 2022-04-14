Stride (STRD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stride (STRD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Stride (STRD) Information Stride is the leading liquid staking provider in the Cosmos and Modular ecosystems. Officiel hjemmeside: https://www.stride.zone/ Hvidbog: https://docs.stride.zone/docs Block Explorer: https://www.mintscan.io/stride Køb STRD nu!

Stride (STRD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stride (STRD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.54M $ 10.54M $ 10.54M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 87.83M $ 87.83M $ 87.83M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 12.00M $ 12.00M $ 12.00M Alle tiders Høj: $ 2.431 $ 2.431 $ 2.431 Alle tiders Lav: $ 0.009846763005748575 $ 0.009846763005748575 $ 0.009846763005748575 Nuværende pris: $ 0.12 $ 0.12 $ 0.12 Få mere at vide om Stride (STRD) pris

Stride (STRD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stride (STRD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STRD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STRD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STRD's tokenomics, kan du udforske STRD tokens live-pris!

Sådan køber du STRD Er du interesseret i at tilføje Stride (STRD) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe STRD, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber STRD på MEXC nu!

Stride (STRD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for STRD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk STRD prishistorikken nu!

STRD Prisprediktion Vil du vide, hvor STRD måske er på vej hen? Vores STRD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STRD Tokens prisprediktion nu!

