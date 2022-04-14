STONKS (STONKSTOKEN) Tokenomics Få vigtig indsigt i STONKS (STONKSTOKEN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

STONKS (STONKSTOKEN) Information STONKS is a memecoin inspired by the iconic meme, and it's more than just a token - it's a community-driven project where you can thrive being a degen while always having fun. Our token is designed to bring the spirit of the viral STONKS meme to the cryptocurrency world, creating opportunities for everyone to be part of the next big meme revolution! We're backed by key players of the crypto industry and we have an experienced and passionate team. Remember - STONKS always go up! Officiel hjemmeside: https://www.stonkseth.com Hvidbog: https://stonkseth.com/wp-content/uploads/STONKS-Whitepaper.pdf Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x7d4a23832fad83258b32ce4fd3109ceef4332af4 Køb STONKSTOKEN nu!

STONKS (STONKSTOKEN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for STONKS (STONKSTOKEN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.85M $ 4.85M $ 4.85M Alle tiders Høj: $ 0.00015 $ 0.00015 $ 0.00015 Alle tiders Lav: $ 0.000001052948282471 $ 0.000001052948282471 $ 0.000001052948282471 Nuværende pris: $ 0.000011519 $ 0.000011519 $ 0.000011519 Få mere at vide om STONKS (STONKSTOKEN) pris

STONKS (STONKSTOKEN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for STONKS (STONKSTOKEN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STONKSTOKEN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STONKSTOKEN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STONKSTOKEN's tokenomics, kan du udforske STONKSTOKEN tokens live-pris!

Sådan køber du STONKSTOKEN Er du interesseret i at tilføje STONKS (STONKSTOKEN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe STONKSTOKEN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber STONKSTOKEN på MEXC nu!

STONKS (STONKSTOKEN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for STONKSTOKEN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk STONKSTOKEN prishistorikken nu!

STONKSTOKEN Prisprediktion Vil du vide, hvor STONKSTOKEN måske er på vej hen? Vores STONKSTOKEN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STONKSTOKEN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!