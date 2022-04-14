Standard (STND) Tokenomics Få vigtig indsigt i Standard (STND), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Standard (STND) Information Standard Protocol is the first Collateralized Rebasable Stablecoin (CRS) protocol for synthetic assets that will operate within the Polkadot ecosystem. It has been granted with #DefiForAll Fund from Polygon and is also the first and only project from Korea to be awarded a Polkadot Web3 foundation grant and prides itself on its global community growth approach. Officiel hjemmeside: https://standardweb3.com Hvidbog: https://github.com/standardweb3/Whitepaper/blob/main/whitepaper_en.md Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9040e237C3bF18347bb00957Dc22167D0f2b999d Køb STND nu!

Standard (STND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Standard (STND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 338.96K $ 338.96K $ 338.96K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 85.57M $ 85.57M $ 85.57M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.1931 $ 1.1931 $ 1.1931 Alle tiders Lav: $ 0.001952917398003709 $ 0.001952917398003709 $ 0.001952917398003709 Nuværende pris: $ 0.003961 $ 0.003961 $ 0.003961 Få mere at vide om Standard (STND) pris

Standard (STND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Standard (STND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STND's tokenomics, kan du udforske STND tokens live-pris!

