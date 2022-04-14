SolTradingBot (STBOT) Tokenomics Få vigtig indsigt i SolTradingBot (STBOT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SolTradingBot (STBOT) Information This is the only and safe sniper bot on Solana with high speed and update continuously. Team develops the Bot daily, and also, an ecosystem for STBOT. Officiel hjemmeside: https://soltradingbot.com/ Hvidbog: https://soltradingbot.gitbook.io/docs/ Block Explorer: https://solscan.io/token/2x8o3hA5S5fBxCSE9hzVTf3RohcMWHqkDNKNEPuzprD5 Køb STBOT nu!

SolTradingBot (STBOT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SolTradingBot (STBOT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.007 $ 0.007 $ 0.007 Alle tiders Lav: $ 0.000004562400716672 $ 0.000004562400716672 $ 0.000004562400716672 Nuværende pris: $ 0.00136 $ 0.00136 $ 0.00136 Få mere at vide om SolTradingBot (STBOT) pris

SolTradingBot (STBOT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SolTradingBot (STBOT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STBOT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STBOT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STBOT's tokenomics, kan du udforske STBOT tokens live-pris!

Sådan køber du STBOT Er du interesseret i at tilføje SolTradingBot (STBOT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe STBOT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber STBOT på MEXC nu!

SolTradingBot (STBOT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for STBOT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk STBOT prishistorikken nu!

STBOT Prisprediktion Vil du vide, hvor STBOT måske er på vej hen? Vores STBOT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STBOT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!