stabble (STB) Tokenomics Få vigtig indsigt i stabble (STB), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

stabble (STB) Information stabble is a protocol providing a seamless DEX experience. stabble’s pools require significantly less liquidity—up to 97% less—to capture competitive trading volumes. Additionally, stabble introduces innovative features such as protocol-managed liquidity, margin liquidity, and cross-exchange arbitrage pools. These enhancements offer liquidity providers expanded opportunities for yield farming and hedging. Officiel hjemmeside: https://stabble.org Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1w5FvSkhnWyHkHy7bvfz1IRrfpV247tkw/view?usp=sharing Block Explorer: https://solscan.io/token/STBuyENwJ1GP4yNZCjwavn92wYLEY3t5S1kVS5kwyS1 Køb STB nu!

stabble (STB) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for stabble (STB), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 587.87K $ 587.87K $ 587.87K Samlet udbud $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Cirkulerende forsyning $ 73.89M $ 73.89M $ 73.89M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.98M $ 3.98M $ 3.98M Alle tiders Høj: $ 0.07739 $ 0.07739 $ 0.07739 Alle tiders Lav: $ 0.007378484442325289 $ 0.007378484442325289 $ 0.007378484442325289 Nuværende pris: $ 0.007956 $ 0.007956 $ 0.007956 Få mere at vide om stabble (STB) pris

stabble (STB) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for stabble (STB) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STB tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STB tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STB's tokenomics, kan du udforske STB tokens live-pris!

Sådan køber du STB Er du interesseret i at tilføje stabble (STB) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe STB, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber STB på MEXC nu!

stabble (STB) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for STB hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk STB prishistorikken nu!

STB Prisprediktion Vil du vide, hvor STB måske er på vej hen? Vores STB prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STB Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!