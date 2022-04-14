Stage (STAGE) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stage (STAGE), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Stage (STAGE) Information Stage revolutionizes the music industry by merging Idol-style addictive music competitions with SocialFi, allowing fans to impact artists' success and earn Real World Assets (RWAs) in return, gaining tangible stakes in their careers. This creates a dynamic community where every interaction enriches both the fan and the artist's journey. As the first platform to embrace AI music, Stage introduces AI music competitions and on-chain tools, enabling anyone to tokenize music samples, melodies, beats, and vocals, pioneering a new era of interactive and investment-driven music engagement. The stars of tomorrow will be born on Stage! Officiel hjemmeside: https://www.stage.community/ Hvidbog: https://stagecommunity.notion.site/Stage-Deck-v3-4-1500295cc3288002809cc7e874acd720 Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x9025daa1fe2d27700187e0eac670818945f94c2e Køb STAGE nu!

Stage (STAGE) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stage (STAGE), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 65.12K $ 65.12K $ 65.12K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 1.54B $ 1.54B $ 1.54B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 422.00K $ 422.00K $ 422.00K Alle tiders Høj: $ 0.005644 $ 0.005644 $ 0.005644 Alle tiders Lav: $ 0.000044569838037778 $ 0.000044569838037778 $ 0.000044569838037778 Nuværende pris: $ 0.0000422 $ 0.0000422 $ 0.0000422 Få mere at vide om Stage (STAGE) pris

Stage (STAGE) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stage (STAGE) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STAGE tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STAGE tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STAGE's tokenomics, kan du udforske STAGE tokens live-pris!

