Stabull Finance (STABUL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Stabull Finance (STABUL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Stabull Finance (STABUL) Information Stabull is a DEX built specifically for non-USD stablecoins and tokenized real-world assets (RWAs)—a market most DEXs overlook. Unlike typical AMMs, it uses off-chain price oracles to guide pricing and liquidity, enabling more accurate price discovery and lower slippage for assets that track external markets like FX or gold. This design also reduces peg stress on issuers and increases capital efficiency for liquidity providers. Stabull effectively brings decentralized, 24/7/FX and commodity trading on-chain—something most DEXs aren’t built to handle. Officiel hjemmeside: https://stabull.finance Hvidbog: https://stabull.finance/stabull-whitepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6A43795941113c2F58EB487001f4f8eE74b6938A Køb STABUL nu!

Stabull Finance (STABUL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stabull Finance (STABUL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.96M $ 6.96M $ 6.96M Alle tiders Høj: $ 1.35 $ 1.35 $ 1.35 Alle tiders Lav: $ 0.06642386888114032 $ 0.06642386888114032 $ 0.06642386888114032 Nuværende pris: $ 0.6964 $ 0.6964 $ 0.6964 Få mere at vide om Stabull Finance (STABUL) pris

Stabull Finance (STABUL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stabull Finance (STABUL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal STABUL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange STABUL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår STABUL's tokenomics, kan du udforske STABUL tokens live-pris!

Sådan køber du STABUL Er du interesseret i at tilføje Stabull Finance (STABUL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe STABUL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber STABUL på MEXC nu!

Stabull Finance (STABUL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for STABUL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk STABUL prishistorikken nu!

STABUL Prisprediktion Vil du vide, hvor STABUL måske er på vej hen? Vores STABUL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se STABUL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!