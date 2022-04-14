SquadSwap (SQUAD) Tokenomics Få vigtig indsigt i SquadSwap (SQUAD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SquadSwap (SQUAD) Information SquadSwap emerges as a trailblazer in the DEX space, providing users with a feature-rich and community-driven platform. With its strong focus on governance, utility, and user engagement,SquadSwap is poised to revolutionise the decentralised exchange landscape, empowering users to participate in the future of finance. Officiel hjemmeside: https://squadswap.com/ Hvidbog: https://squadswap.com/squadswapwhitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x2d2567DeC25c9795117228aDC7FD58116D2E310C Køb SQUAD nu!

SquadSwap (SQUAD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SquadSwap (SQUAD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 67.07M $ 67.07M $ 67.07M Alle tiders Høj: $ 0.33879 $ 0.33879 $ 0.33879 Alle tiders Lav: $ 0.009505325106395283 $ 0.009505325106395283 $ 0.009505325106395283 Nuværende pris: $ 0.06707 $ 0.06707 $ 0.06707 Få mere at vide om SquadSwap (SQUAD) pris

SquadSwap (SQUAD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SquadSwap (SQUAD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SQUAD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SQUAD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SQUAD's tokenomics, kan du udforske SQUAD tokens live-pris!

Sådan køber du SQUAD Er du interesseret i at tilføje SquadSwap (SQUAD) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SQUAD, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SQUAD på MEXC nu!

SquadSwap (SQUAD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SQUAD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SQUAD prishistorikken nu!

SQUAD Prisprediktion Vil du vide, hvor SQUAD måske er på vej hen? Vores SQUAD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SQUAD Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!