Splintershards (SPS) Tokenomics Få vigtig indsigt i Splintershards (SPS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Splintershards (SPS) Information Splintershards (SPS) is a new cryptocurrency governance token which will be integrated into the Splinterlands game in order to provide increasing levels of decision-making ability and control over the product to the player-base, asset owners, and other stakeholders. Officiel hjemmeside: https://splinterlands.com Hvidbog: https://sps.splinterlands.com Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x1633b7157e7638c4d6593436111bf125ee74703f Køb SPS nu!

Splintershards (SPS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Splintershards (SPS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.47M $ 9.47M $ 9.47M Samlet udbud $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Cirkulerende forsyning $ 1.33B $ 1.33B $ 1.33B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 21.40M $ 21.40M $ 21.40M Alle tiders Høj: $ 0.687 $ 0.687 $ 0.687 Alle tiders Lav: $ 0.004181437667093899 $ 0.004181437667093899 $ 0.004181437667093899 Nuværende pris: $ 0.007134 $ 0.007134 $ 0.007134 Få mere at vide om Splintershards (SPS) pris

Splintershards (SPS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Splintershards (SPS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SPS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SPS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SPS's tokenomics, kan du udforske SPS tokens live-pris!

Sådan køber du SPS Er du interesseret i at tilføje Splintershards (SPS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SPS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SPS på MEXC nu!

Splintershards (SPS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SPS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SPS prishistorikken nu!

SPS Prisprediktion Vil du vide, hvor SPS måske er på vej hen? Vores SPS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SPS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!