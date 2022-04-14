Sovrun (SOVRN) Tokenomics

Sovrun (SOVRN) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Sovrun (SOVRN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Sovrun (SOVRN) Information

Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming.

Officiel hjemmeside:
www.sovrun.org
Hvidbog:
https://litepaper.sovrun.org/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x031B8d752d73d7Fe9678ACEf26e818280D0646b4

Sovrun (SOVRN) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sovrun (SOVRN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 1.85M
$ 1.85M$ 1.85M
Samlet udbud
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerende forsyning
$ 166.70M
$ 166.70M$ 166.70M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 11.08M
$ 11.08M$ 11.08M
Alle tiders Høj:
$ 0.275
$ 0.275$ 0.275
Alle tiders Lav:
$ 0.007552228162841145
$ 0.007552228162841145$ 0.007552228162841145
Nuværende pris:
$ 0.011075
$ 0.011075$ 0.011075

Sovrun (SOVRN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Sovrun (SOVRN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SOVRN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SOVRN tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SOVRN's tokenomics, kan du udforske SOVRN tokens live-pris!

Sådan køber du SOVRN

Er du interesseret i at tilføje Sovrun (SOVRN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SOVRN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Sovrun (SOVRN) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for SOVRN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

SOVRN Prisprediktion

Vil du vide, hvor SOVRN måske er på vej hen? Vores SOVRN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.