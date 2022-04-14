Sovrun (SOVRN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sovrun (SOVRN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sovrun (SOVRN) Information Sovrun is reimagining gaming by empowering players to own their digital assets and evolve from participants to architects of their virtual worlds. The ecosystem spans from low-touch innovations like NFTs and token-based ownership, to high-touch experiences such as co-creation within fully onchain games and Autonomous Worlds (AWs). From asset creation to player-driven economies to permissionlessly building on composable and modular environments, Sovrun pioneers the next era of interactive entertainment where deeper participation, empowerment, and engagement shape the future of gaming. Officiel hjemmeside: www.sovrun.org Hvidbog: https://litepaper.sovrun.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x031B8d752d73d7Fe9678ACEf26e818280D0646b4 Køb SOVRN nu!

Sovrun (SOVRN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sovrun (SOVRN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.85M $ 1.85M $ 1.85M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 166.70M $ 166.70M $ 166.70M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 11.08M $ 11.08M $ 11.08M Alle tiders Høj: $ 0.275 $ 0.275 $ 0.275 Alle tiders Lav: $ 0.007552228162841145 $ 0.007552228162841145 $ 0.007552228162841145 Nuværende pris: $ 0.011075 $ 0.011075 $ 0.011075 Få mere at vide om Sovrun (SOVRN) pris

Sovrun (SOVRN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sovrun (SOVRN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOVRN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOVRN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOVRN's tokenomics, kan du udforske SOVRN tokens live-pris!

Sådan køber du SOVRN Er du interesseret i at tilføje Sovrun (SOVRN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SOVRN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SOVRN på MEXC nu!

Sovrun (SOVRN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SOVRN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SOVRN prishistorikken nu!

SOVRN Prisprediktion Vil du vide, hvor SOVRN måske er på vej hen? Vores SOVRN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SOVRN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!