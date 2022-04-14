Sovryn (SOV) Tokenomics Få vigtig indsigt i Sovryn (SOV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Sovryn (SOV) Information Sovryn is an open-source, trustless platform that will allow anyone to build and interact on Bitcoin to power future economies. Sovryn's primary focus is the launch of BitcoinOS, which will be a scalable network of interoperable rollups that share Bitcoin’s security. Officiel hjemmeside: https://sovryn.app/ Hvidbog: https://docsend.com/view/mbhvi379crhagtwp Block Explorer: https://explorer.rsk.co/address/0xefc78fc7d48b64958315949279ba181c2114abbd Køb SOV nu!

Sovryn (SOV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Sovryn (SOV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 5.92M $ 5.92M $ 5.92M Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 63.43M $ 63.43M $ 63.43M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 9.34M $ 9.34M $ 9.34M Alle tiders Høj: $ 2.5 $ 2.5 $ 2.5 Alle tiders Lav: $ 0.0875523654230788 $ 0.0875523654230788 $ 0.0875523654230788 Nuværende pris: $ 0.0934 $ 0.0934 $ 0.0934 Få mere at vide om Sovryn (SOV) pris

Sovryn (SOV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Sovryn (SOV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOV's tokenomics, kan du udforske SOV tokens live-pris!

Sovryn (SOV) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SOV hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SOV prishistorikken nu!

SOV Prisprediktion Vil du vide, hvor SOV måske er på vej hen? Vores SOV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SOV Tokens prisprediktion nu!

