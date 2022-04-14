Soulsaver (SOUL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Soulsaver (SOUL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Soulsaver (SOUL) Information Soulsaver is a P2E game ecosystem established with NFT as the parameter. P2E game Soulsaver, which the Soulsaver Project Team has developed, is a blockchain-based idle strategic simulation RPG, inspired by the existing online game Ghost Online. Our team has combined the idle strategic simulation genre optimized for P2E, with the IP of Ghost Online as the base for the development of Soulsaver. With this, our team intends to develop a blockchain-based ecosystem that services popular P2E games that anyone can easily and conveniently enjoy. Officiel hjemmeside: https://idlesoulsavers.io/ Hvidbog: https://idle-soulsaver.gitbook.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x992D339532A9C42F1b0E59A57e95F38da38c66F6 Køb SOUL nu!

Soulsaver (SOUL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Soulsaver (SOUL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 13.33K $ 13.33K $ 13.33K Alle tiders Høj: $ 0.39997 $ 0.39997 $ 0.39997 Alle tiders Lav: $ 0.000001329411884244 $ 0.000001329411884244 $ 0.000001329411884244 Nuværende pris: $ 0.000001333 $ 0.000001333 $ 0.000001333 Få mere at vide om Soulsaver (SOUL) pris

Soulsaver (SOUL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Soulsaver (SOUL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOUL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOUL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOUL's tokenomics, kan du udforske SOUL tokens live-pris!

Sådan køber du SOUL Er du interesseret i at tilføje Soulsaver (SOUL) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SOUL, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SOUL på MEXC nu!

Soulsaver (SOUL) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SOUL hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SOUL prishistorikken nu!

SOUL Prisprediktion Vil du vide, hvor SOUL måske er på vej hen? Vores SOUL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SOUL Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!