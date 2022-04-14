SOS (SOS) Tokenomics Få vigtig indsigt i SOS (SOS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SOS (SOS) Information $SOS is the token to pay tribute, to protect, to promote all NFT creators, collectors and markets for nurturing the entire NFT ecosystem. Officiel hjemmeside: https://www.theopendao.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/6Q5fvsJ6kgAFmisgDqqyaFd9FURYzHf8MCUbpAUaGZnE Køb SOS nu!

SOS (SOS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SOS (SOS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 301.70K $ 301.70K $ 301.70K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.00001177 $ 0.00001177 $ 0.00001177 Alle tiders Lav: $ 0.000000001239354748 $ 0.000000001239354748 $ 0.000000001239354748 Nuværende pris: $ 0.000000003017 $ 0.000000003017 $ 0.000000003017 Få mere at vide om SOS (SOS) pris

SOS (SOS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SOS (SOS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOS's tokenomics, kan du udforske SOS tokens live-pris!

Sådan køber du SOS Er du interesseret i at tilføje SOS (SOS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SOS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SOS på MEXC nu!

SOS (SOS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SOS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SOS prishistorikken nu!

SOS Prisprediktion Vil du vide, hvor SOS måske er på vej hen? Vores SOS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SOS Tokens prisprediktion nu!

