Stohn Coin (SOH) Information Stohn Coin is a decentralized digital currency designed for fast, secure, and cost-effective transactions. Unlike traditional banking systems that rely on intermediaries like banks or governments, Stohn Coin operates on a peer-to-peer network powered by blockchain technology. This allows users to send and receive payments directly, anywhere in the world, without delays or high fees.With a capped supply of 43,982,139 coins, Stohn Coin is deflationary by design, making it a scarce and potentially valuable digital asset over time. New coins are introduced through mining, with a block time of just 5 minutes, ensuring a steady and predictable release of coins while securing the network. Officiel hjemmeside: https://stohncoin.org Hvidbog: https://stohncoin.org/files/StohnCoinWhitepaper.pdf Block Explorer: https://stohnexplorer.com/ Køb SOH nu!

Stohn Coin (SOH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Stohn Coin (SOH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 40.00M $ 40.00M $ 40.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 182.00K $ 182.00K $ 182.00K Alle tiders Høj: $ 0.0372 $ 0.0372 $ 0.0372 Alle tiders Lav: $ 0.002123899099248126 $ 0.002123899099248126 $ 0.002123899099248126 Nuværende pris: $ 0.00455 $ 0.00455 $ 0.00455 Få mere at vide om Stohn Coin (SOH) pris

Stohn Coin (SOH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Stohn Coin (SOH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SOH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SOH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SOH's tokenomics, kan du udforske SOH tokens live-pris!

Stohn Coin (SOH) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SOH hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SOH prishistorikken nu!

SOH Prisprediktion Vil du vide, hvor SOH måske er på vej hen? Vores SOH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SOH Tokens prisprediktion nu!

