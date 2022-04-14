SwarmNode.ai (SNAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i SwarmNode.ai (SNAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SwarmNode.ai (SNAI) Information SwarmNode enables you to run Python agents in the cloud without managing servers. An agent can either be scheduled for execution at specific times or executed manually via the UI, REST API and Python SDK. Officiel hjemmeside: https://swarmnode.ai/ Hvidbog: https://swarmnode.ai/docs/getting-started/ Block Explorer: https://solscan.io/token/Hjw6bEcHtbHGpQr8onG3izfJY5DJiWdt7uk2BfdSpump Køb SNAI nu!

SwarmNode.ai (SNAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SwarmNode.ai (SNAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 10.99M $ 10.99M $ 10.99M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.135 $ 0.135 $ 0.135 Alle tiders Lav: $ 0.000926233159983312 $ 0.000926233159983312 $ 0.000926233159983312 Nuværende pris: $ 0.010993 $ 0.010993 $ 0.010993 Få mere at vide om SwarmNode.ai (SNAI) pris

SwarmNode.ai (SNAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SwarmNode.ai (SNAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SNAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SNAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SNAI's tokenomics, kan du udforske SNAI tokens live-pris!

Sådan køber du SNAI Er du interesseret i at tilføje SwarmNode.ai (SNAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SNAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SNAI på MEXC nu!

SwarmNode.ai (SNAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SNAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SNAI prishistorikken nu!

SNAI Prisprediktion Vil du vide, hvor SNAI måske er på vej hen? Vores SNAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SNAI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!