Catslap (SLAP) Information CATSLAP is crypto's most aggressive feline, poised to attack even the highest market cap meme coins. The SLAP token is here to dethrone the frogs and dogs on the block.Slappers compete to earn the highest rewards. Slap to Earn, move up the Slapometer leaderboard and increase your country's score! Officiel hjemmeside: https://catslaptoken.com/ Hvidbog: https://catslaptoken.com/assets/documents/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xF107edABF59ba696E38DE62Ad5327415Bd4D4236 Køb SLAP nu!

Catslap (SLAP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Catslap (SLAP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.22M $ 3.22M $ 3.22M Samlet udbud $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B Cirkulerende forsyning $ 4.37B $ 4.37B $ 4.37B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.63M $ 6.63M $ 6.63M Alle tiders Høj: $ 0.010546 $ 0.010546 $ 0.010546 Alle tiders Lav: $ 0.000379780758134614 $ 0.000379780758134614 $ 0.000379780758134614 Nuværende pris: $ 0.000737 $ 0.000737 $ 0.000737 Få mere at vide om Catslap (SLAP) pris

Catslap (SLAP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Catslap (SLAP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SLAP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SLAP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SLAP's tokenomics, kan du udforske SLAP tokens live-pris!

