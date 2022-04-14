SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) Tokenomics Få vigtig indsigt i SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) Information SKOP MERGES THE SKULL WITH THE ICONIC CHARM OF PEPE, SOLIDIFYING ITS REIGN IN THE CRYPTO UNIVERSE. Officiel hjemmeside: https://linktr.ee/trystannft Block Explorer: https://basescan.org/token/0x6d3b8c76c5396642960243febf736c6be8b60562 Køb SKOP nu!

SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Alle tiders Høj: $ 0.13499 $ 0.13499 $ 0.13499 Alle tiders Lav: $ 0.008606942578188084 $ 0.008606942578188084 $ 0.008606942578188084 Nuværende pris: $ 0.01005 $ 0.01005 $ 0.01005 Få mere at vide om SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) pris

SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SKULL OF PEPE TOKEN (SKOP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SKOP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SKOP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SKOP's tokenomics, kan du udforske SKOP tokens live-pris!

