SKI MASK DOG (SKI) Tokenomics Få vigtig indsigt i SKI MASK DOG (SKI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SKI MASK DOG (SKI) Information Ski Mask Dog is a meme coin on the Base chain. Officiel hjemmeside: https://skimaskdog.tech Block Explorer: https://basescan.org/token/0x768BE13e1680b5ebE0024C42c896E3dB59ec0149 Køb SKI nu!

SKI MASK DOG (SKI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SKI MASK DOG (SKI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 64.40M $ 64.40M $ 64.40M Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 989.40M $ 989.40M $ 989.40M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 65.09M $ 65.09M $ 65.09M Alle tiders Høj: $ 0.45 $ 0.45 $ 0.45 Alle tiders Lav: $ 0.000403026646024225 $ 0.000403026646024225 $ 0.000403026646024225 Nuværende pris: $ 0.06509 $ 0.06509 $ 0.06509 Få mere at vide om SKI MASK DOG (SKI) pris

SKI MASK DOG (SKI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SKI MASK DOG (SKI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SKI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SKI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SKI's tokenomics, kan du udforske SKI tokens live-pris!

Sådan køber du SKI Er du interesseret i at tilføje SKI MASK DOG (SKI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SKI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SKI på MEXC nu!

SKI MASK DOG (SKI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SKI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SKI prishistorikken nu!

SKI Prisprediktion Vil du vide, hvor SKI måske er på vej hen? Vores SKI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SKI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!