First Reply (SIRIUS) Tokenomics Få vigtig indsigt i First Reply (SIRIUS), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

First Reply (SIRIUS) Information The first cat in crypto from the first post on btc forum in 2009. Officiel hjemmeside: https://siriusthecat.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/6T44rfi9BDUdZbEvVddZWVfsGrpC6N1sSSKYnCsLpump Køb SIRIUS nu!

First Reply (SIRIUS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for First Reply (SIRIUS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 274.90K $ 274.90K $ 274.90K Alle tiders Høj: $ 0.009 $ 0.009 $ 0.009 Alle tiders Lav: $ 0.000022011934852493 $ 0.000022011934852493 $ 0.000022011934852493 Nuværende pris: $ 0.0002749 $ 0.0002749 $ 0.0002749 Få mere at vide om First Reply (SIRIUS) pris

First Reply (SIRIUS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for First Reply (SIRIUS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SIRIUS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SIRIUS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SIRIUS's tokenomics, kan du udforske SIRIUS tokens live-pris!

Sådan køber du SIRIUS Er du interesseret i at tilføje First Reply (SIRIUS) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SIRIUS, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SIRIUS på MEXC nu!

First Reply (SIRIUS) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SIRIUS hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SIRIUS prishistorikken nu!

SIRIUS Prisprediktion Vil du vide, hvor SIRIUS måske er på vej hen? Vores SIRIUS prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SIRIUS Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!