Homer Simpson (SIMPSON) Information Homer Simpson - The Meme Coin that will make you say "Woo Hoo!" Are you tired of boring old coins that take themselves too seriously? Look no further than Homer Simpson - the meme coin that's here to bring the laughs and the gains! Officiel hjemmeside: https://homersimpson.fun/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xe3ac999fa3374f98aefc3f71704d52479f79db79 Køb SIMPSON nu!

Homer Simpson (SIMPSON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Homer Simpson (SIMPSON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 46.20K $ 46.20K $ 46.20K Alle tiders Høj: $ 0.000000000004032 $ 0.000000000004032 $ 0.000000000004032 Alle tiders Lav: $ 0.000000000000077092 $ 0.000000000000077092 $ 0.000000000000077092 Nuværende pris: $ 0.00000000000011 $ 0.00000000000011 $ 0.00000000000011 Få mere at vide om Homer Simpson (SIMPSON) pris

Homer Simpson (SIMPSON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Homer Simpson (SIMPSON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SIMPSON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SIMPSON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SIMPSON's tokenomics, kan du udforske SIMPSON tokens live-pris!

Sådan køber du SIMPSON Er du interesseret i at tilføje Homer Simpson (SIMPSON) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SIMPSON, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SIMPSON på MEXC nu!

Homer Simpson (SIMPSON) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SIMPSON hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SIMPSON prishistorikken nu!

SIMPSON Prisprediktion Vil du vide, hvor SIMPSON måske er på vej hen? Vores SIMPSON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SIMPSON Tokens prisprediktion nu!

