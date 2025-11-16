Simon the Gator (SIMON) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Simon the Gator (SIMON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-16 07:07:25 (UTC+8)
USD

Simon the Gator (SIMON) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Simon the Gator (SIMON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 42.49K
$ 42.49K
Samlet udbud
$ 690.00M
$ 690.00M
Cirkulerende forsyning
$ 646.75M
$ 646.75M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 45.33K
$ 45.33K
Alle tiders Høj:
$ 0.003649
$ 0.003649
Alle tiders Lav:
$ 0.000067490710254598
$ 0.000067490710254598
Nuværende pris:
$ 0.0000657
$ 0.0000657

Simon the Gator (SIMON) Information

Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.

Officiel hjemmeside:
https://simonthegator.com/
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0x2328434559f7dEc44373822cf68052de0d671B7f

Simon the Gator (SIMON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Simon the Gator (SIMON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal SIMON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange SIMON tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår SIMON's tokenomics, kan du udforske SIMON tokens live-pris!

Sådan køber du SIMON

Er du interesseret i at tilføje Simon the Gator (SIMON) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SIMON, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto.

Simon the Gator (SIMON) Prishistorik

Ved at analysere kurshistorikken for SIMON hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse.

SIMON Prisprediktion

Vil du vide, hvor SIMON måske er på vej hen? Vores SIMON prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

