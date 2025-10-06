UdvekslingDEX+
Den direkte Simon the Gator pris i dag er 0.0001095 USD. Følg med i realtid SIMON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SIMON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SIMON

SIMON Prisinfo

Hvad er SIMON

SIMON Officiel hjemmeside

SIMON Tokenomics

SIMON Prisprognose

SIMON Historik

SIMON Købsguide

SIMON-til-fiat-valutaomregner

SIMON Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Simon the Gator Logo

Simon the Gator-kurs(SIMON)

1 SIMON til USD direkte pris:

$0.0001095
$0.0001095$0.0001095
-1.44%1D
USD
Simon the Gator (SIMON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:19:27 (UTC+8)

Simon the Gator (SIMON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.0001001
$ 0.0001001$ 0.0001001
24H lav
$ 0.000113
$ 0.000113$ 0.000113
24H høj

$ 0.0001001
$ 0.0001001$ 0.0001001

$ 0.000113
$ 0.000113$ 0.000113

$ 0.00509385059964004
$ 0.00509385059964004$ 0.00509385059964004

$ 0.000098669640871021
$ 0.000098669640871021$ 0.000098669640871021

+0.09%

-1.44%

-10.03%

-10.03%

Simon the Gator (SIMON) realtidsprisen er $ 0.0001095. I løbet af de sidste 24 timer har SIMON handlet mellem et lavpunkt på $ 0.0001001 og et højdepunkt på $ 0.000113, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SIMONs højeste pris nogensinde er $ 0.00509385059964004, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.000098669640871021.

Når det gælder kortsigtet performance, SIMON har ændret sig med +0.09% i løbet af den sidste time, -1.44% i løbet af 24 timer og -10.03% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Simon the Gator (SIMON) Markedsinformation

No.3201

$ 70.82K
$ 70.82K$ 70.82K

$ 6.80K
$ 6.80K$ 6.80K

$ 75.56K
$ 75.56K$ 75.56K

646.75M
646.75M 646.75M

690,000,000
690,000,000 690,000,000

690,000,000
690,000,000 690,000,000

93.73%

ETH

Den nuværende markedsværdi på Simon the Gator er $ 70.82K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 6.80K. Det cirkulerende forsyning af SIMON er 646.75M, med et samlet udbud på 690000000. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 75.56K.

Simon the Gator (SIMON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for Simon the Gator i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0000016-1.44%
30 dage$ -0.0001475-57.40%
60 dage$ -0.0010025-90.16%
90 dage$ -0.0008905-89.05%
Simon the Gator Prisændring i dag

I dag SIMON blev der registreret en ændring på $ -0.0000016 (-1.44%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

Simon the Gator 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -0.0001475 (-57.40%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

Simon the Gator 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage SIMON sås en ændring af $ -0.0010025 (-90.16%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

Simon the Gator 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ -0.0008905 (-89.05%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for Simon the Gator (SIMON)?

Tjek Simon the GatorPrishistorik-siden nu.

Hvad er Simon the Gator (SIMON)

Simon the Gator is a bold, in-your-face memecoin built to “drain the crypto swamp” of scammers, weak hands, and market manipulators. Fueled by a Matt Furie–inspired mascot with zero tolerance for crocodile tears, the $SIMON community thrives on roasting detractors, challenging norms, and building hype through raw, unfiltered banter. With rapid price surges, a growing following, and a Telegram that promises no safe spaces, Simon the Gator positions itself as both a movement and a meme—rewarding those with the guts to ride the wave and mocking those who play it safe.

Simon the Gator er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineSimon the Gatorinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekSIMONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om Simon the Gator på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din Simon the Gator købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

Simon the Gator Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Simon the Gator (SIMON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Simon the Gator (SIMON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Simon the Gator.

Tjek Simon the Gator prisprediktion nu!

Simon the Gator (SIMON) Tokenomics

At forstå tokenomics for Simon the Gator (SIMON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SIMON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du Simon the Gator (SIMON)

Leder du efter, hvordan du køber Simon the Gator? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe Simon the Gator på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

SIMON til lokale valutaer

1 Simon the Gator(SIMON) til VND
2.8814925
1 Simon the Gator(SIMON) til AUD
A$0.00016644
1 Simon the Gator(SIMON) til GBP
0.00008322
1 Simon the Gator(SIMON) til EUR
0.00009417
1 Simon the Gator(SIMON) til USD
$0.0001095
1 Simon the Gator(SIMON) til MYR
RM0.000458805
1 Simon the Gator(SIMON) til TRY
0.004602285
1 Simon the Gator(SIMON) til JPY
¥0.0167535
1 Simon the Gator(SIMON) til ARS
ARS$0.15710184
1 Simon the Gator(SIMON) til RUB
0.008802705
1 Simon the Gator(SIMON) til INR
0.009720315
1 Simon the Gator(SIMON) til IDR
Rp1.82499927
1 Simon the Gator(SIMON) til PHP
0.006426555
1 Simon the Gator(SIMON) til EGP
￡E.0.005171685
1 Simon the Gator(SIMON) til BRL
R$0.000588015
1 Simon the Gator(SIMON) til CAD
C$0.0001533
1 Simon the Gator(SIMON) til BDT
0.01339404
1 Simon the Gator(SIMON) til NGN
0.15823626
1 Simon the Gator(SIMON) til COP
$0.421153425
1 Simon the Gator(SIMON) til ZAR
R.0.001902015
1 Simon the Gator(SIMON) til UAH
0.004593525
1 Simon the Gator(SIMON) til TZS
T.Sh.0.26838231
1 Simon the Gator(SIMON) til VES
Bs0.0241995
1 Simon the Gator(SIMON) til CLP
$0.103149
1 Simon the Gator(SIMON) til PKR
Rs0.0309228
1 Simon the Gator(SIMON) til KZT
0.05781381
1 Simon the Gator(SIMON) til THB
฿0.00352809
1 Simon the Gator(SIMON) til TWD
NT$0.003371505
1 Simon the Gator(SIMON) til AED
د.إ0.000401865
1 Simon the Gator(SIMON) til CHF
Fr0.0000876
1 Simon the Gator(SIMON) til HKD
HK$0.000850815
1 Simon the Gator(SIMON) til AMD
֏0.04176111
1 Simon the Gator(SIMON) til MAD
.د.م0.001010685
1 Simon the Gator(SIMON) til MXN
$0.00203232
1 Simon the Gator(SIMON) til SAR
ريال0.000410625
1 Simon the Gator(SIMON) til ETB
Br0.016822485
1 Simon the Gator(SIMON) til KES
KSh0.01410798
1 Simon the Gator(SIMON) til JOD
د.أ0.0000776355
1 Simon the Gator(SIMON) til PLN
0.00040296
1 Simon the Gator(SIMON) til RON
лв0.000482895
1 Simon the Gator(SIMON) til SEK
kr0.00103806
1 Simon the Gator(SIMON) til BGN
лв0.000185055
1 Simon the Gator(SIMON) til HUF
Ft0.036843465
1 Simon the Gator(SIMON) til CZK
0.002309355
1 Simon the Gator(SIMON) til KWD
د.ك0.0000333975
1 Simon the Gator(SIMON) til ILS
0.000355875
1 Simon the Gator(SIMON) til BOB
Bs0.000756645
1 Simon the Gator(SIMON) til AZN
0.00018615
1 Simon the Gator(SIMON) til TJS
SM0.00100521
1 Simon the Gator(SIMON) til GEL
0.000296745
1 Simon the Gator(SIMON) til AOA
Kz0.100366605
1 Simon the Gator(SIMON) til BHD
.د.ب0.0000410625
1 Simon the Gator(SIMON) til BMD
$0.0001095
1 Simon the Gator(SIMON) til DKK
kr0.000708465
1 Simon the Gator(SIMON) til HNL
L0.00287109
1 Simon the Gator(SIMON) til MUR
0.00500853
1 Simon the Gator(SIMON) til NAD
$0.001893255
1 Simon the Gator(SIMON) til NOK
kr0.00110814
1 Simon the Gator(SIMON) til NZD
$0.00019053
1 Simon the Gator(SIMON) til PAB
B/.0.0001095
1 Simon the Gator(SIMON) til PGK
K0.0004599
1 Simon the Gator(SIMON) til QAR
ر.ق0.000397485
1 Simon the Gator(SIMON) til RSD
дин.0.01112301
1 Simon the Gator(SIMON) til UZS
soʻm1.30357122
1 Simon the Gator(SIMON) til ALL
L0.009142155
1 Simon the Gator(SIMON) til ANG
ƒ0.000196005
1 Simon the Gator(SIMON) til AWG
ƒ0.000196005
1 Simon the Gator(SIMON) til BBD
$0.000219
1 Simon the Gator(SIMON) til BAM
KM0.00018396
1 Simon the Gator(SIMON) til BIF
Fr0.3200685
1 Simon the Gator(SIMON) til BND
$0.000141255
1 Simon the Gator(SIMON) til BSD
$0.0001095
1 Simon the Gator(SIMON) til JMD
$0.017525475
1 Simon the Gator(SIMON) til KHR
0.438
1 Simon the Gator(SIMON) til KMF
Fr0.046647
1 Simon the Gator(SIMON) til LAK
2.380434735
1 Simon the Gator(SIMON) til LKR
රු0.03324201
1 Simon the Gator(SIMON) til MDL
L0.001858215
1 Simon the Gator(SIMON) til MGA
Ar0.49103085
1 Simon the Gator(SIMON) til MOP
P0.000877095
1 Simon the Gator(SIMON) til MVR
0.00167535
1 Simon the Gator(SIMON) til MWK
MK0.18944595
1 Simon the Gator(SIMON) til MZN
MT0.00699705
1 Simon the Gator(SIMON) til NPR
रु0.01548768
1 Simon the Gator(SIMON) til PYG
0.776574
1 Simon the Gator(SIMON) til RWF
Fr0.1591035
1 Simon the Gator(SIMON) til SBD
$0.000901185
1 Simon the Gator(SIMON) til SCR
0.00149577
1 Simon the Gator(SIMON) til SRD
$0.00421575
1 Simon the Gator(SIMON) til SVC
$0.000958125
1 Simon the Gator(SIMON) til SZL
L0.001893255
1 Simon the Gator(SIMON) til TMT
m0.00038325
1 Simon the Gator(SIMON) til TND
د.ت0.000322368
1 Simon the Gator(SIMON) til TTD
$0.000741315
1 Simon the Gator(SIMON) til UGX
Sh0.380184
1 Simon the Gator(SIMON) til XAF
Fr0.0618675
1 Simon the Gator(SIMON) til XCD
$0.00029565
1 Simon the Gator(SIMON) til XOF
Fr0.0618675
1 Simon the Gator(SIMON) til XPF
Fr0.011169
1 Simon the Gator(SIMON) til BWP
P0.001466205
1 Simon the Gator(SIMON) til BZD
$0.000220095
1 Simon the Gator(SIMON) til CVE
$0.010407975
1 Simon the Gator(SIMON) til DJF
Fr0.0193815
1 Simon the Gator(SIMON) til DOP
$0.00701457
1 Simon the Gator(SIMON) til DZD
د.ج0.014231715
1 Simon the Gator(SIMON) til FJD
$0.00024747
1 Simon the Gator(SIMON) til GNF
Fr0.94389
1 Simon the Gator(SIMON) til GTQ
Q0.00083658
1 Simon the Gator(SIMON) til GYD
$0.02293149
1 Simon the Gator(SIMON) til ISK
kr0.013578

Simon the Gator Ressource

For en mere dybdegående forståelse af Simon the Gator, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel Simon the Gator hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om Simon the Gator

Hvor meget er Simon the Gator (SIMON) værd i dag?
Den direkte SIMON pris i USD er 0.0001095 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SIMON til USD pris?
Den aktuelle pris på SIMONtil USD er $ 0.0001095. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Simon the Gator?
Markedsværdien for SIMON er $ 70.82K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SIMON?
Den cirkulerende forsyning af SIMON er 646.75M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SIMON?
SIMON opnåede en ATH-pris på 0.00509385059964004 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SIMON?
SIMON så en ATL-pris på 0.000098669640871021 USD.
Hvad er handelsvolumen for SIMON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SIMON er $ 6.80K USD.
Bliver SIMON højere i år?
SIMON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SIMON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:19:27 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

