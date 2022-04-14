Mars Battle (SHOOT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Mars Battle (SHOOT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Mars Battle (SHOOT) Information Mars Battle is a third-person shooter game with player-built structures and destructible environments. Mars Battle is a high-octane arena shooter with a twist as players compete against each other inside vast Martian facilities or on the surface of the Red Planet. Officiel hjemmeside: https://www.mars4.me/mars-battle Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xbc61e13ca6830fc7f035fd0e90a01cd08be6dcaa Køb SHOOT nu!

Mars Battle (SHOOT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Mars Battle (SHOOT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 18.19K $ 18.19K $ 18.19K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 91.73M $ 91.73M $ 91.73M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.032 $ 0.032 $ 0.032 Alle tiders Lav: $ 0.000099944126035267 $ 0.000099944126035267 $ 0.000099944126035267 Nuværende pris: $ 0.0001983 $ 0.0001983 $ 0.0001983 Få mere at vide om Mars Battle (SHOOT) pris

Mars Battle (SHOOT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Mars Battle (SHOOT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHOOT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHOOT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHOOT's tokenomics, kan du udforske SHOOT tokens live-pris!

Sådan køber du SHOOT Er du interesseret i at tilføje Mars Battle (SHOOT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SHOOT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SHOOT på MEXC nu!

Mars Battle (SHOOT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SHOOT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SHOOT prishistorikken nu!

SHOOT Prisprediktion Vil du vide, hvor SHOOT måske er på vej hen? Vores SHOOT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SHOOT Tokens prisprediktion nu!

