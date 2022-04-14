SHIBAI (SHIBAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i SHIBAI (SHIBAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SHIBAI (SHIBAI) Information AiShiba is created by #AI through inspiration from the #ArbDogeAI Community. 100% of tokens belong to the community. Officiel hjemmeside: https://aishibaog.xyz/ Hvidbog: https://aishiba.gitbook.io/aishiba-1/overview/our-mission Block Explorer: https://arbiscan.io/token/0xfa296fca3c7dba4a92a42ec0b5e2138da3b29050 Køb SHIBAI nu!

SHIBAI (SHIBAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SHIBAI (SHIBAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 210,000.00T $ 210,000.00T $ 210,000.00T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 59.83K $ 59.83K $ 59.83K Alle tiders Høj: $ 0.00000000045722 $ 0.00000000045722 $ 0.00000000045722 Alle tiders Lav: $ 0.000000000000130194 $ 0.000000000000130194 $ 0.000000000000130194 Nuværende pris: $ 0.0000000000002849 $ 0.0000000000002849 $ 0.0000000000002849 Få mere at vide om SHIBAI (SHIBAI) pris

SHIBAI (SHIBAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SHIBAI (SHIBAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SHIBAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SHIBAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SHIBAI's tokenomics, kan du udforske SHIBAI tokens live-pris!

Sådan køber du SHIBAI Er du interesseret i at tilføje SHIBAI (SHIBAI) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SHIBAI, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SHIBAI på MEXC nu!

SHIBAI (SHIBAI) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SHIBAI hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SHIBAI prishistorikken nu!

SHIBAI Prisprediktion Vil du vide, hvor SHIBAI måske er på vej hen? Vores SHIBAI prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SHIBAI Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!