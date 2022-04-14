SafeMoon (SFM) Tokenomics Få vigtig indsigt i SafeMoon (SFM), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SafeMoon (SFM) Information SafeMoon Protocol is a decentralized finance (DeFi) token. According to the SafeMoon website, SafeMoon has three functions that take place during each trade: Reflection, LP Acquisition and Burn. Officiel hjemmeside: https://safemoon.meme/ Block Explorer: https://solscan.io/token/ELPrcU7qRV3DUz8AP6siTE7GkR3gkkBvGmgBRiLnC19Y Køb SFM nu!

SafeMoon (SFM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SafeMoon (SFM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00T $ 1.00T $ 1.00T Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 4.79M $ 4.79M $ 4.79M Alle tiders Høj: $ 0.0027 $ 0.0027 $ 0.0027 Alle tiders Lav: $ 0.000000214870478366 $ 0.000000214870478366 $ 0.000000214870478366 Nuværende pris: $ 0.000004792 $ 0.000004792 $ 0.000004792 Få mere at vide om SafeMoon (SFM) pris

SafeMoon (SFM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SafeMoon (SFM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SFM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SFM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SFM's tokenomics, kan du udforske SFM tokens live-pris!

