SERO (SERO) Information SERO is a next-generation privacy blockchain that supports smart contracts and enables the issuance of privacy coins and anonymous assets. Known as a private version of Ethereum, SERO uses zero-knowledge proofs, a cryptographic method that performs better than the one used by ZCash. With native anonymous transactions, SERO is the world's first true privacy platform for Decentralized Applications(DApps). SERO also employs the most advanced POW + POS consensus, which provides significantly better network security and performance than POW consensus-based blockchains. The project is funded by former IDG co-founder Mr. Suyang Zhang, LD Capital and Quantum Investment Fund, and is currently collaborating with major mining pools such as F2Pool. Officiel hjemmeside: https://sero.cash/ Hvidbog: https://sero.cash/en/uploadfile/upload/2019052010565112.pdf Block Explorer: https://explorer.web.sero.cash/ Køb SERO nu!

SERO (SERO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SERO (SERO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.77M $ 1.77M $ 1.77M Samlet udbud $ 647.37M $ 647.37M $ 647.37M Cirkulerende forsyning $ 438.83M $ 438.83M $ 438.83M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.60M $ 2.60M $ 2.60M Alle tiders Høj: $ 0.48 $ 0.48 $ 0.48 Alle tiders Lav: $ 0.003187564058042448 $ 0.003187564058042448 $ 0.003187564058042448 Nuværende pris: $ 0.004023 $ 0.004023 $ 0.004023 Få mere at vide om SERO (SERO) pris

SERO (SERO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SERO (SERO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SERO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SERO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SERO's tokenomics, kan du udforske SERO tokens live-pris!

SERO (SERO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SERO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SERO prishistorikken nu!

SERO Prisprediktion Vil du vide, hvor SERO måske er på vej hen? Vores SERO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SERO Tokens prisprediktion nu!

