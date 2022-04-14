Selo (SELO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Selo (SELO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Selo (SELO) Information SELO+ is a hyperlocal-based life-logging app with an inbuilt Social-Fi and augmented NFT narrative. Officiel hjemmeside: https://www.mooonshot.ai/ Hvidbog: https://wp.seloplus.com/eng/ Block Explorer: https://klaytnscope.com/account/0x342633c4a7f91094096e15b513f039af52e960d9 Køb SELO nu!

Selo (SELO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Selo (SELO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.04K $ 3.04K $ 3.04K Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 59.78M $ 59.78M $ 59.78M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.85735 $ 0.85735 $ 0.85735 Alle tiders Lav: $ 0.000278432011971831 $ 0.000278432011971831 $ 0.000278432011971831 Nuværende pris: $ 0.0000508 $ 0.0000508 $ 0.0000508 Få mere at vide om Selo (SELO) pris

Selo (SELO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Selo (SELO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SELO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SELO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SELO's tokenomics, kan du udforske SELO tokens live-pris!

Sådan køber du SELO Er du interesseret i at tilføje Selo (SELO) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SELO, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SELO på MEXC nu!

Selo (SELO) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SELO hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SELO prishistorikken nu!

SELO Prisprediktion Vil du vide, hvor SELO måske er på vej hen? Vores SELO prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SELO Tokens prisprediktion nu!

