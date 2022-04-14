SEIYAN (SEIYAN) Tokenomics Få vigtig indsigt i SEIYAN (SEIYAN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

SEIYAN (SEIYAN) Information SEIYAN is the main brand coin of SEI Network: Onboard Users. Maximize Memes. Strengthen SEI. Officiel hjemmeside: https://seiyantoken.com/ Block Explorer: https://seitrace.com/token/0x5f0E07dFeE5832Faa00c63F2D33A0D79150E8598?chain=pacific-1 Køb SEIYAN nu!

SEIYAN (SEIYAN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for SEIYAN (SEIYAN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 3.25M $ 3.25M $ 3.25M Alle tiders Høj: $ 0.05004 $ 0.05004 $ 0.05004 Alle tiders Lav: $ 0.001162262175294497 $ 0.001162262175294497 $ 0.001162262175294497 Nuværende pris: $ 0.003249 $ 0.003249 $ 0.003249 Få mere at vide om SEIYAN (SEIYAN) pris

SEIYAN (SEIYAN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for SEIYAN (SEIYAN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SEIYAN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SEIYAN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SEIYAN's tokenomics, kan du udforske SEIYAN tokens live-pris!

SEIYAN (SEIYAN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SEIYAN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SEIYAN prishistorikken nu!

SEIYAN Prisprediktion Vil du vide, hvor SEIYAN måske er på vej hen? Vores SEIYAN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SEIYAN Tokens prisprediktion nu!

