MetaDOS (SECOND) Tokenomics Få vigtig indsigt i MetaDOS (SECOND), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

MetaDOS (SECOND) Information MetaDOS is the next-gen Free-to-Play-to-Own Battle Royale game on PC and Mobile using TIME-as-Currency concept with Esports focused. Officiel hjemmeside: https://metados.com Hvidbog: https://wiki.metados.com/ Block Explorer: https://snowtrace.io/address/0x7979871595b80433183950Ab6c6457752B585805 Køb SECOND nu!

MetaDOS (SECOND) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for MetaDOS (SECOND), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 23.57K $ 23.57K $ 23.57K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 3.10B $ 3.10B $ 3.10B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 76.00K $ 76.00K $ 76.00K Alle tiders Høj: $ 0.015 $ 0.015 $ 0.015 Alle tiders Lav: $ 0.000007254877448769 $ 0.000007254877448769 $ 0.000007254877448769 Nuværende pris: $ 0.0000076 $ 0.0000076 $ 0.0000076 Få mere at vide om MetaDOS (SECOND) pris

MetaDOS (SECOND) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for MetaDOS (SECOND) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SECOND tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SECOND tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SECOND's tokenomics, kan du udforske SECOND tokens live-pris!

Sådan køber du SECOND Er du interesseret i at tilføje MetaDOS (SECOND) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SECOND, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SECOND på MEXC nu!

MetaDOS (SECOND) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SECOND hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SECOND prishistorikken nu!

SECOND Prisprediktion Vil du vide, hvor SECOND måske er på vej hen? Vores SECOND prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SECOND Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!