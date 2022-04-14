Shiden (SDN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Shiden (SDN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Shiden (SDN) Information Shiden Network is a canary network that acts as an R&D chain of Plasm Network. PLM token holders can claim SDN tokens, the native token of Shiden Network, at a 1:1 ratio. Officiel hjemmeside: https://shiden.astar.network/ Block Explorer: https://shiden.subscan.io/ Køb SDN nu!

Shiden (SDN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Shiden (SDN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 3.35M $ 3.35M $ 3.35M Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 67.04M $ 67.04M $ 67.04M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 12.0042 $ 12.0042 $ 12.0042 Alle tiders Lav: $ 0.035032567953840604 $ 0.035032567953840604 $ 0.035032567953840604 Nuværende pris: $ 0.05001 $ 0.05001 $ 0.05001 Få mere at vide om Shiden (SDN) pris

Shiden (SDN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Shiden (SDN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SDN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SDN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SDN's tokenomics, kan du udforske SDN tokens live-pris!

Sådan køber du SDN Er du interesseret i at tilføje Shiden (SDN) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SDN, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SDN på MEXC nu!

Shiden (SDN) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SDN hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SDN prishistorikken nu!

SDN Prisprediktion Vil du vide, hvor SDN måske er på vej hen? Vores SDN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SDN Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!