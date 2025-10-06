Hvad er SOURCEX (SCX)

SourceX – See the Signals Before the Crowd. SourceX is an advanced crypto intelligence platform built to transform how investors and builders navigate the digital asset landscape. By seamlessly aggregating both off-chain social data—such as community sentiment, influencer activity, and trending narratives—and on-chain metrics like token performance and transactional flow, SourceX offers an unparalleled 360° view of the crypto ecosystem.

SOURCEX er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineSOURCEXinvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekSCXtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om SOURCEX på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din SOURCEX købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

SOURCEX (SCX) Tokenomics

At forstå tokenomics for SOURCEX (SCX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SCX Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også: Andre spørgsmål om SOURCEX Hvor meget er SOURCEX (SCX) værd i dag? Den direkte SCX pris i USD er 0.0000066 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle SCX til USD pris? $ 0.0000066 . Tjek Den aktuelle pris på SCXtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af SOURCEX? Markedsværdien for SCX er -- USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af SCX? Den cirkulerende forsyning af SCX er -- USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på SCX? SCX opnåede en ATH-pris på -- USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SCX? SCX så en ATL-pris på -- USD . Hvad er handelsvolumen for SCX? Direkte 24-timers handelsvolumen for SCX er $ 44.82K USD . Bliver SCX højere i år? SCX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SCX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

SOURCEX (SCX) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

