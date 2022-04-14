Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) Tokenomics Få vigtig indsigt i Scotty AI on Solana (SCOTTYV2), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) Information In the wild west of crypto, one name stands above the rest—Scotty the AI. More than just a memecoin, Scotty is an AI-powered guardian, trader, and degen companion, designed to navigate the chaos of the blockchain with intelligence, speed, and meme-fueled precision. Officiel hjemmeside: https://scottytheai.com/ Hvidbog: https://scotty-the-ai-on-solana.gitbook.io/scotty-the-ai-on-solana Block Explorer: https://solscan.io/token/6Xd8vYkTKdJJ2ZcktxVrU4qKiJ8xeTcT14xRrwWVgJBJ Køb SCOTTYV2 nu!

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Scotty AI on Solana (SCOTTYV2), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.0014699 $ 0.0014699 $ 0.0014699 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.00000128 $ 0.00000128 $ 0.00000128 Få mere at vide om Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) pris

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SCOTTYV2 tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SCOTTYV2 tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SCOTTYV2's tokenomics, kan du udforske SCOTTYV2 tokens live-pris!

Scotty AI on Solana (SCOTTYV2) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SCOTTYV2 hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SCOTTYV2 prishistorikken nu!

SCOTTYV2 Prisprediktion Vil du vide, hvor SCOTTYV2 måske er på vej hen? Vores SCOTTYV2 prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SCOTTYV2 Tokens prisprediktion nu!

