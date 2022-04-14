Scotcoin Project (SCOT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Scotcoin Project (SCOT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Scotcoin Project (SCOT) Information SCOTCOIN IS AN ETHICAL CRYPTOCURRENCY. We are dedicated to using Scotcoin to deliver positive change and a fairer planet. We do this via The Scotcoin Project – a Community Interest Company (CIC). Officiel hjemmeside: https://scotcoinproject.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0cF7356E2d13ae2B57e77286284984A5FC8F88b3 Køb SCOT nu!

Scotcoin Project (SCOT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Scotcoin Project (SCOT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 65.023 $ 65.023 $ 65.023 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.0003097 $ 0.0003097 $ 0.0003097 Få mere at vide om Scotcoin Project (SCOT) pris

Scotcoin Project (SCOT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Scotcoin Project (SCOT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SCOT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SCOT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SCOT's tokenomics, kan du udforske SCOT tokens live-pris!

Sådan køber du SCOT Er du interesseret i at tilføje Scotcoin Project (SCOT) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SCOT, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SCOT på MEXC nu!

Scotcoin Project (SCOT) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SCOT hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SCOT prishistorikken nu!

SCOT Prisprediktion Vil du vide, hvor SCOT måske er på vej hen? Vores SCOT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SCOT Tokens prisprediktion nu!

