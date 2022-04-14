Soulbound TV (SBX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Soulbound TV (SBX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Soulbound TV (SBX) Information Soulbound.TV is a next-gen livestreaming platform merging Twitch-like interactivity with advanced Web3 features to deepen streamer to viewer engagement and monetize IP, time and attention effectively. Think Twitch, with advanced crypto-enabled functionality and innovation. Soulbound defines and leads a new vertical in Web3: StreamFi - where attention becomes capital, and interaction becomes value. Officiel hjemmeside: https://soulbound.tv Hvidbog: https://soulbound.gitbook.io/sbtv Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x84fcb6f9031fce00bb89433d5df9e69a6ba3a4f8 Køb SBX nu!

Soulbound TV (SBX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Soulbound TV (SBX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: -- -- -- Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning -- -- -- FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 0.19 $ 0.19 $ 0.19 Alle tiders Lav: -- -- -- Nuværende pris: $ 0.001052 $ 0.001052 $ 0.001052 Få mere at vide om Soulbound TV (SBX) pris

Soulbound TV (SBX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Soulbound TV (SBX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SBX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SBX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SBX's tokenomics, kan du udforske SBX tokens live-pris!

Sådan køber du SBX Er du interesseret i at tilføje Soulbound TV (SBX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SBX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SBX på MEXC nu!

Soulbound TV (SBX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SBX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SBX prishistorikken nu!

SBX Prisprediktion Vil du vide, hvor SBX måske er på vej hen? Vores SBX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SBX Tokens prisprediktion nu!

