Saber Protocol Token (SBR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Saber Protocol Token (SBR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Saber Protocol Token (SBR) Information Saber is a cross-chain stablecoin exchange on Solana. Officiel hjemmeside: https://saberdao.io/ Hvidbog: https://docs.saberdao.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/Saber2gLauYim4Mvftnrasomsv6NvAuncvMEZwcLpD1 Køb SBR nu!

Saber Protocol Token (SBR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Saber Protocol Token (SBR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud -- -- -- Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): -- -- -- Alle tiders Høj: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Alle tiders Lav: $ 0.000218387419212127 $ 0.000218387419212127 $ 0.000218387419212127 Nuværende pris: $ 0.0012247 $ 0.0012247 $ 0.0012247 Få mere at vide om Saber Protocol Token (SBR) pris

Saber Protocol Token (SBR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Saber Protocol Token (SBR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SBR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SBR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SBR's tokenomics, kan du udforske SBR tokens live-pris!

Sådan køber du SBR Er du interesseret i at tilføje Saber Protocol Token (SBR) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SBR, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SBR på MEXC nu!

Saber Protocol Token (SBR) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SBR hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SBR prishistorikken nu!

SBR Prisprediktion Vil du vide, hvor SBR måske er på vej hen? Vores SBR prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SBR Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!