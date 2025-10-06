UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte SharpLink Gaming pris i dag er 13.83 USD. Følg med i realtid SBETON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SBETON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte SharpLink Gaming pris i dag er 13.83 USD. Følg med i realtid SBETON til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk SBETON prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om SBETON

SBETON Prisinfo

Hvad er SBETON

SBETON Officiel hjemmeside

SBETON Tokenomics

SBETON Prisprognose

SBETON Historik

SBETON Købsguide

SBETON-til-fiat-valutaomregner

SBETON Spot

Pre-market

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

SharpLink Gaming Logo

SharpLink Gaming-kurs(SBETON)

1 SBETON til USD direkte pris:

$13.83
$13.83$13.83
-0.07%1D
USD
SharpLink Gaming (SBETON) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:18:06 (UTC+8)

SharpLink Gaming (SBETON) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 13.71
$ 13.71$ 13.71
24H lav
$ 13.92
$ 13.92$ 13.92
24H høj

$ 13.71
$ 13.71$ 13.71

$ 13.92
$ 13.92$ 13.92

$ 19.465904770814774
$ 19.465904770814774$ 19.465904770814774

$ 12.740327795851071
$ 12.740327795851071$ 12.740327795851071

-0.22%

-0.06%

-1.43%

-1.43%

SharpLink Gaming (SBETON) realtidsprisen er $ 13.83. I løbet af de sidste 24 timer har SBETON handlet mellem et lavpunkt på $ 13.71 og et højdepunkt på $ 13.92, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SBETONs højeste pris nogensinde er $ 19.465904770814774, mens den laveste pris nogensinde er $ 12.740327795851071.

Når det gælder kortsigtet performance, SBETON har ændret sig med -0.22% i løbet af den sidste time, -0.06% i løbet af 24 timer og -1.43% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

SharpLink Gaming (SBETON) Markedsinformation

No.2842

$ 223.99K
$ 223.99K$ 223.99K

$ 53.96K
$ 53.96K$ 53.96K

$ 223.99K
$ 223.99K$ 223.99K

16.20K
16.20K 16.20K

16,196.16196336
16,196.16196336 16,196.16196336

ETH

Den nuværende markedsværdi på SharpLink Gaming er $ 223.99K, med en 24-timers handelsvolumen på $ 53.96K. Det cirkulerende forsyning af SBETON er 16.20K, med et samlet udbud på 16196.16196336. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 223.99K.

SharpLink Gaming (SBETON) Prishistorik USD

Spor prisændringerne for SharpLink Gaming i dag, 30 dage, 60 dage og 90 dage:

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ -0.0097-0.06%
30 dage$ -4.15-23.09%
60 dage$ +3.83+38.30%
90 dage$ +3.83+38.30%
SharpLink Gaming Prisændring i dag

I dag SBETON blev der registreret en ændring på $ -0.0097 (-0.06%), som afspejler den seneste markedsaktivitet.

SharpLink Gaming 30-dages prisændring

I løbet af de sidste 30 dage har pris ændret sig med $ -4.15 (-23.09%), hvilket viser tokenets kortsigtede udvikling.

SharpLink Gaming 60-dages prisændring

Ved at udvide visningen til 60 dage SBETON sås en ændring af $ +3.83 (+38.30%), hvilket gav et bredere perspektiv på dens præstation.

SharpLink Gaming 90-dages prisændring

Når man ser på 90-dages trenden, bevægede prisen sig med $ +3.83 (+38.30%), hvilket giver indsigt i tokenets langsigtede bane.

Vil du se hele kurshistorikken og kursbevægelserne for SharpLink Gaming (SBETON)?

Tjek SharpLink GamingPrishistorik-siden nu.

Hvad er SharpLink Gaming (SBETON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

SharpLink Gaming er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineSharpLink Gaminginvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.

Derudover kan du:
- TjekSBETONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.
- Læs anmeldelser og analyser om SharpLink Gaming på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din SharpLink Gaming købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

SharpLink Gaming Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil SharpLink Gaming (SBETON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine SharpLink Gaming (SBETON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for SharpLink Gaming.

Tjek SharpLink Gaming prisprediktion nu!

SharpLink Gaming (SBETON) Tokenomics

At forstå tokenomics for SharpLink Gaming (SBETON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SBETON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du SharpLink Gaming (SBETON)

Leder du efter, hvordan du køber SharpLink Gaming? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe SharpLink Gaming på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

SBETON til lokale valutaer

1 SharpLink Gaming(SBETON) til VND
363,936.45
1 SharpLink Gaming(SBETON) til AUD
A$21.0216
1 SharpLink Gaming(SBETON) til GBP
10.5108
1 SharpLink Gaming(SBETON) til EUR
11.8938
1 SharpLink Gaming(SBETON) til USD
$13.83
1 SharpLink Gaming(SBETON) til MYR
RM57.9477
1 SharpLink Gaming(SBETON) til TRY
581.2749
1 SharpLink Gaming(SBETON) til JPY
¥2,115.99
1 SharpLink Gaming(SBETON) til ARS
ARS$19,842.1776
1 SharpLink Gaming(SBETON) til RUB
1,111.7937
1 SharpLink Gaming(SBETON) til INR
1,227.6891
1 SharpLink Gaming(SBETON) til IDR
Rp230,499.9078
1 SharpLink Gaming(SBETON) til PHP
811.6827
1 SharpLink Gaming(SBETON) til EGP
￡E.653.1909
1 SharpLink Gaming(SBETON) til BRL
R$74.2671
1 SharpLink Gaming(SBETON) til CAD
C$19.362
1 SharpLink Gaming(SBETON) til BDT
1,691.6856
1 SharpLink Gaming(SBETON) til NGN
19,985.4564
1 SharpLink Gaming(SBETON) til COP
$53,192.2545
1 SharpLink Gaming(SBETON) til ZAR
R.240.2271
1 SharpLink Gaming(SBETON) til UAH
580.1685
1 SharpLink Gaming(SBETON) til TZS
T.Sh.33,897.0534
1 SharpLink Gaming(SBETON) til VES
Bs3,056.43
1 SharpLink Gaming(SBETON) til CLP
$13,027.86
1 SharpLink Gaming(SBETON) til PKR
Rs3,905.592
1 SharpLink Gaming(SBETON) til KZT
7,301.9634
1 SharpLink Gaming(SBETON) til THB
฿445.6026
1 SharpLink Gaming(SBETON) til TWD
NT$425.8257
1 SharpLink Gaming(SBETON) til AED
د.إ50.7561
1 SharpLink Gaming(SBETON) til CHF
Fr11.064
1 SharpLink Gaming(SBETON) til HKD
HK$107.4591
1 SharpLink Gaming(SBETON) til AMD
֏5,274.4854
1 SharpLink Gaming(SBETON) til MAD
.د.م127.6509
1 SharpLink Gaming(SBETON) til MXN
$256.6848
1 SharpLink Gaming(SBETON) til SAR
ريال51.8625
1 SharpLink Gaming(SBETON) til ETB
Br2,124.7029
1 SharpLink Gaming(SBETON) til KES
KSh1,781.8572
1 SharpLink Gaming(SBETON) til JOD
د.أ9.80547
1 SharpLink Gaming(SBETON) til PLN
50.8944
1 SharpLink Gaming(SBETON) til RON
лв60.9903
1 SharpLink Gaming(SBETON) til SEK
kr131.1084
1 SharpLink Gaming(SBETON) til BGN
лв23.3727
1 SharpLink Gaming(SBETON) til HUF
Ft4,653.3801
1 SharpLink Gaming(SBETON) til CZK
291.6747
1 SharpLink Gaming(SBETON) til KWD
د.ك4.21815
1 SharpLink Gaming(SBETON) til ILS
44.9475
1 SharpLink Gaming(SBETON) til BOB
Bs95.5653
1 SharpLink Gaming(SBETON) til AZN
23.511
1 SharpLink Gaming(SBETON) til TJS
SM126.9594
1 SharpLink Gaming(SBETON) til GEL
37.4793
1 SharpLink Gaming(SBETON) til AOA
Kz12,676.4397
1 SharpLink Gaming(SBETON) til BHD
.د.ب5.18625
1 SharpLink Gaming(SBETON) til BMD
$13.83
1 SharpLink Gaming(SBETON) til DKK
kr89.4801
1 SharpLink Gaming(SBETON) til HNL
L362.6226
1 SharpLink Gaming(SBETON) til MUR
632.5842
1 SharpLink Gaming(SBETON) til NAD
$239.1207
1 SharpLink Gaming(SBETON) til NOK
kr139.9596
1 SharpLink Gaming(SBETON) til NZD
$24.0642
1 SharpLink Gaming(SBETON) til PAB
B/.13.83
1 SharpLink Gaming(SBETON) til PGK
K58.086
1 SharpLink Gaming(SBETON) til QAR
ر.ق50.2029
1 SharpLink Gaming(SBETON) til RSD
дин.1,404.8514
1 SharpLink Gaming(SBETON) til UZS
soʻm164,642.8308
1 SharpLink Gaming(SBETON) til ALL
L1,154.6667
1 SharpLink Gaming(SBETON) til ANG
ƒ24.7557
1 SharpLink Gaming(SBETON) til AWG
ƒ24.7557
1 SharpLink Gaming(SBETON) til BBD
$27.66
1 SharpLink Gaming(SBETON) til BAM
KM23.2344
1 SharpLink Gaming(SBETON) til BIF
Fr40,425.09
1 SharpLink Gaming(SBETON) til BND
$17.8407
1 SharpLink Gaming(SBETON) til BSD
$13.83
1 SharpLink Gaming(SBETON) til JMD
$2,213.4915
1 SharpLink Gaming(SBETON) til KHR
55,320
1 SharpLink Gaming(SBETON) til KMF
Fr5,891.58
1 SharpLink Gaming(SBETON) til LAK
300,652.1679
1 SharpLink Gaming(SBETON) til LKR
රු4,198.5114
1 SharpLink Gaming(SBETON) til MDL
L234.6951
1 SharpLink Gaming(SBETON) til MGA
Ar62,017.869
1 SharpLink Gaming(SBETON) til MOP
P110.7783
1 SharpLink Gaming(SBETON) til MVR
211.599
1 SharpLink Gaming(SBETON) til MWK
MK23,927.283
1 SharpLink Gaming(SBETON) til MZN
MT883.737
1 SharpLink Gaming(SBETON) til NPR
रु1,956.1152
1 SharpLink Gaming(SBETON) til PYG
98,082.36
1 SharpLink Gaming(SBETON) til RWF
Fr20,094.99
1 SharpLink Gaming(SBETON) til SBD
$113.8209
1 SharpLink Gaming(SBETON) til SCR
188.9178
1 SharpLink Gaming(SBETON) til SRD
$532.455
1 SharpLink Gaming(SBETON) til SVC
$121.0125
1 SharpLink Gaming(SBETON) til SZL
L239.1207
1 SharpLink Gaming(SBETON) til TMT
m48.405
1 SharpLink Gaming(SBETON) til TND
د.ت40.71552
1 SharpLink Gaming(SBETON) til TTD
$93.6291
1 SharpLink Gaming(SBETON) til UGX
Sh48,017.76
1 SharpLink Gaming(SBETON) til XAF
Fr7,813.95
1 SharpLink Gaming(SBETON) til XCD
$37.341
1 SharpLink Gaming(SBETON) til XOF
Fr7,813.95
1 SharpLink Gaming(SBETON) til XPF
Fr1,410.66
1 SharpLink Gaming(SBETON) til BWP
P185.1837
1 SharpLink Gaming(SBETON) til BZD
$27.7983
1 SharpLink Gaming(SBETON) til CVE
$1,314.5415
1 SharpLink Gaming(SBETON) til DJF
Fr2,447.91
1 SharpLink Gaming(SBETON) til DOP
$885.9498
1 SharpLink Gaming(SBETON) til DZD
د.ج1,797.4851
1 SharpLink Gaming(SBETON) til FJD
$31.2558
1 SharpLink Gaming(SBETON) til GNF
Fr119,214.6
1 SharpLink Gaming(SBETON) til GTQ
Q105.6612
1 SharpLink Gaming(SBETON) til GYD
$2,896.2786
1 SharpLink Gaming(SBETON) til ISK
kr1,714.92

SharpLink Gaming Ressource

For en mere dybdegående forståelse af SharpLink Gaming, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Officiel SharpLink Gaming hjemmeside
Block Explorer

Folk spørger også: Andre spørgsmål om SharpLink Gaming

Hvor meget er SharpLink Gaming (SBETON) værd i dag?
Den direkte SBETON pris i USD er 13.83 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle SBETON til USD pris?
Den aktuelle pris på SBETONtil USD er $ 13.83. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af SharpLink Gaming?
Markedsværdien for SBETON er $ 223.99K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af SBETON?
Den cirkulerende forsyning af SBETON er 16.20K USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på SBETON?
SBETON opnåede en ATH-pris på 19.465904770814774 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SBETON?
SBETON så en ATL-pris på 12.740327795851071 USD.
Hvad er handelsvolumen for SBETON?
Direkte 24-timers handelsvolumen for SBETON er $ 53.96K USD.
Bliver SBETON højere i år?
SBETON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SBETON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 06:18:06 (UTC+8)

SharpLink Gaming (SBETON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

October 6, 2025

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025

October 6, 2025

Altcoins i 2025: Når TOTAL3 Rammer Nye Højder, Men Din Portefølje Bevæger Sig Ikke

October 5, 2025
Se mere

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

SBETON-til-USD Lommeregner

Beløb

SBETON
SBETON
USD
USD

1 SBETON = 13.83 USD

Handel SBETON

SBETON/USDT
$13.83
$13.83$13.83
-0.27%

Tilmeld dig MEXC i dag

-- Spot Maker-gebyr, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Futures Taker-gebyr

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,954.98
$109,954.98$109,954.98

-0.30%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,865.14
$3,865.14$3,865.14

-0.78%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02835
$0.02835$0.02835

-5.65%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.05
$185.05$185.05

-0.73%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$109,954.98
$109,954.98$109,954.98

-0.30%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,865.14
$3,865.14$3,865.14

-0.78%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.05
$185.05$185.05

-0.73%

DASH Logo

DASH

DASH

$75.01
$75.01$75.01

+5.78%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.780
$19.780$19.780

+3.52%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07264
$0.07264$0.07264

+45.28%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000017
$0.000000000000000000000017$0.000000000000000000000017

+240.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000359
$0.000359$0.000359

+109.94%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0033281
$0.0033281$0.0033281

+63.16%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00004705
$0.00004705$0.00004705

+59.92%

OMNILABS Logo

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000004672
$0.0000000000004672$0.0000000000004672

+54.95%