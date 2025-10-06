Hvad er SharpLink Gaming (SBETON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain. Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

SharpLink Gaming er tilgængelig på MEXC, hvilket giver dig bekvemmeligheden ved at købe, holde, overføre og satse tokenet direkte på vores platform. Uanset om du er en erfaren investor eller en nybegynder i kryptovalutaens verden, tilbyder MEXC en brugervenlig grænseflade og en række værktøjer til at administrere dineSharpLink Gaminginvesteringer effektivt. For mere detaljeret information om dette token inviterer vi dig til at besøge vores introduktionsside for digitale aktiver.



Derudover kan du:

- TjekSBETONtilgængelighedenaf indsatser for at se, hvordan du kan tjene belønninger på dine beholdninger.

- Læs anmeldelser og analyser om SharpLink Gaming på vores blog for at holde dig orienteret om de seneste markedstendenser og ekspertindsigt.

Vores omfattende ressourcer er designet til at gøre din SharpLink Gaming købsoplevelse glat og informeret, hvilket sikrer, at du har alle de nødvendige værktøjer og viden til at investere med tillid.

SharpLink Gaming Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil SharpLink Gaming (SBETON) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine SharpLink Gaming (SBETON) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for SharpLink Gaming.

Tjek SharpLink Gaming prisprediktion nu!

SharpLink Gaming (SBETON) Tokenomics

At forstå tokenomics for SharpLink Gaming (SBETON) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om SBETON Tokens omfattende tokenomics nu!

Sådan køber du SharpLink Gaming (SBETON)

Leder du efter, hvordan du køber SharpLink Gaming? Processen er ligetil og problemfri! Du kan nemt købe SharpLink Gaming på MEXC ved at følge vores trin-for-trin, hvordan du køber guide. Vi giver dig detaljerede instruktioner og videotutorials, der viser, hvordan du tilmelder dig MEXC og bruger de forskellige tilgængelige betalingsmuligheder.

SBETON til lokale valutaer

Prøv konverter

SharpLink Gaming Ressource

For en mere dybdegående forståelse af SharpLink Gaming, kan du overveje at se yderligere ressourcer såsom hvidbogen, det officielle websted og andre publikationer:

Folk spørger også: Andre spørgsmål om SharpLink Gaming Hvor meget er SharpLink Gaming (SBETON) værd i dag? Den direkte SBETON pris i USD er 13.83 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata. Hvad er den aktuelle SBETON til USD pris? $ 13.83 . Tjek Den aktuelle pris på SBETONtil USD er. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token. Hvad er markedsværdien af SharpLink Gaming? Markedsværdien for SBETON er $ 223.99K USD . Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering. Hvad er den cirkulerende forsyning af SBETON? Den cirkulerende forsyning af SBETON er 16.20K USD . Hvad var all-time high (ATH) prisen på SBETON? SBETON opnåede en ATH-pris på 19.465904770814774 USD . Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på SBETON? SBETON så en ATL-pris på 12.740327795851071 USD . Hvad er handelsvolumen for SBETON? Direkte 24-timers handelsvolumen for SBETON er $ 53.96K USD . Bliver SBETON højere i år? SBETON kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se SBETON prisprediktion for en mere dybdegående analyse.

SharpLink Gaming (SBETON) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8) Type Information 11-01 15:13:00 Brancheopdateringer Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien 11-01 13:14:00 Brancheopdateringer Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger 10-31 18:37:21 Brancheopdateringer Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt" 10-31 15:48:21 Brancheopdateringer Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021 10-31 05:09:00 Brancheopdateringer $1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner 10-31 01:38:24 Ekspertindsigt Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Hot-nyheder

Hvorfor taber så mange mennesker stadig penge i en bull run?

Stigningen af Bitcoin Layer 2-netværk: Forståelse af teknologi der omformer Bitcoins fremtid i 2025