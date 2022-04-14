Satoxcoin (SATOX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Satoxcoin (SATOX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Satoxcoin (SATOX) Information Satoxcoin aims to take a unique approach to Play2Earn, SATOX is redefining the concept and the prime idea – that it is the fair way to earn crypto rewards now days: gamers can just play their favorite games on STEAM and be rewarded. Players have already earned SATOX on 1000+ games on STEAM, so there’s no restrictions on servers, its easy to play any game and claim your share of SATOX. Officiel hjemmeside: https://www.satoverse.io/ Hvidbog: https://www.satoverse.io/whitepaper/ Block Explorer: https://xplore.satoverse.io/ Køb SATOX nu!

Satoxcoin (SATOX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Satoxcoin (SATOX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 8.00B $ 8.00B $ 8.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 160.00K $ 160.00K $ 160.00K Alle tiders Høj: $ 0.008137 $ 0.008137 $ 0.008137 Alle tiders Lav: $ 0.000020201520492739 $ 0.000020201520492739 $ 0.000020201520492739 Nuværende pris: $ 0.00002 $ 0.00002 $ 0.00002 Få mere at vide om Satoxcoin (SATOX) pris

Satoxcoin (SATOX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Satoxcoin (SATOX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SATOX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SATOX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SATOX's tokenomics, kan du udforske SATOX tokens live-pris!

Sådan køber du SATOX Er du interesseret i at tilføje Satoxcoin (SATOX) til din portefølje? MEXC understøtter forskellige metoder til at købe SATOX, herunder kreditkort, bankoverførsler og peer-to-peer-handel. Uanset om du er nybegynder eller professionel, gør MEXC det nemt og sikkert at købe krypto. Lær, hvordan du køber SATOX på MEXC nu!

Satoxcoin (SATOX) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SATOX hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SATOX prishistorikken nu!

SATOX Prisprediktion Vil du vide, hvor SATOX måske er på vej hen? Vores SATOX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SATOX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!