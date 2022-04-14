Salad Ventures (SALD) Tokenomics Få vigtig indsigt i Salad Ventures (SALD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Salad Ventures (SALD) Information Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike. Officiel hjemmeside: https://salad.ventures Hvidbog: https://wp.salad.ventures/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x5582a479f0c403e207d2578963ccef5d03ba636f Køb SALD nu!

Salad Ventures (SALD) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Salad Ventures (SALD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.01K $ 1.01K $ 1.01K Samlet udbud $ 1.68B $ 1.68B $ 1.68B Cirkulerende forsyning $ 75.61M $ 75.61M $ 75.61M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 22.51K $ 22.51K $ 22.51K Alle tiders Høj: $ 0.25959 $ 0.25959 $ 0.25959 Alle tiders Lav: $ 0.000008449793257653 $ 0.000008449793257653 $ 0.000008449793257653 Nuværende pris: $ 0.0000134 $ 0.0000134 $ 0.0000134 Få mere at vide om Salad Ventures (SALD) pris

Salad Ventures (SALD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Salad Ventures (SALD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal SALD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange SALD tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår SALD's tokenomics, kan du udforske SALD tokens live-pris!

Salad Ventures (SALD) Prishistorik Ved at analysere kurshistorikken for SALD hjælper man brugerne med at forstå tidligere markedsbevægelser, vigtige støtte-/modstandsniveauer og volatilitetsmønstre. Uanset om du sporer all-time highs eller identificerer trends, er historiske data en afgørende del af prisprediktion og teknisk analyse. Udforsk SALD prishistorikken nu!

SALD Prisprediktion Vil du vide, hvor SALD måske er på vej hen? Vores SALD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se SALD Tokens prisprediktion nu!

