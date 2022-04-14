RWAI by Virtuals (RWAI) Tokenomics Få vigtig indsigt i RWAI by Virtuals (RWAI), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

RWAI by Virtuals (RWAI) Information Rwai is an AI-powered platform designed to simplify the process of researching, reporting, and launching crypto and tokenized real-world asset (RWA) projects. It automates the end-to-end launch process, from idea validation to execution, by eliminating technical complexities and reducing resource requirements. Supported by the $RWAI token, the platform provides data-driven research, comprehensive reporting, and actionable insights to facilitate confident and efficient project launches. Rwai serves investors, developers, and institutions seeking a streamlined path to bringing their blockchain projects to life. Officiel hjemmeside: https://www.rwai.inc/ Hvidbog: https://www.rwai.inc/#timeline Block Explorer: https://basescan.org/token/0x9a574ea719B5E69df7C783D15C9514A26F3FaF53 Køb RWAI nu!

RWAI by Virtuals (RWAI) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for RWAI by Virtuals (RWAI), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 234.10K $ 234.10K $ 234.10K Alle tiders Høj: $ 0.00249 $ 0.00249 $ 0.00249 Alle tiders Lav: $ 0.000203989046542323 $ 0.000203989046542323 $ 0.000203989046542323 Nuværende pris: $ 0.0002341 $ 0.0002341 $ 0.0002341 Få mere at vide om RWAI by Virtuals (RWAI) pris

RWAI by Virtuals (RWAI) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for RWAI by Virtuals (RWAI) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal RWAI tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange RWAI tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår RWAI's tokenomics, kan du udforske RWAI tokens live-pris!

